Impfstoffprüfung von Biontech : Warum die EU länger braucht als Großbritannien

Die britische Arzneimittelbehörde MHRA hat den Impfstoff von Biontech und Pfizer schon genehmigt – und die EU-Arzneiagentur in Amsterdam will sich bis zum 29. Dezember mit ihrer Prüfung Zeit lassen. Dass diese Diskrepanz bekannte Vorurteile befördert, liegt nahe: Hier die Briten, die den Menschen schnell helfen und dafür sorgen, dass der Impfstoff in Britannien schnell verfügbar ist, dort die sprichwörtlich lahme EU-Bürokratie, die sich unverantwortlich viel Zeit lässt. Unter diesen Umständen können, so das Narrativ, die Briten nur froh sein, dass sie die EU verlassen haben.

In die Kerbe schlug am Freitag auch der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt. Es sei erstaunlich, dass die Prüfung durch die EU-Behörden vier Wochen dauern solle, sagte er im Deutschlandfunk. Die nötigen Zahlen und Daten würden beim Zulassungsantrag eingereicht. Es gehe in dem Zulassungsverfahren ja „nur darum, nachzuvollziehen, ob die Daten valide seien“, hob Reinhardt hervor. Das könne man schneller machen. Er habe den Eindruck, dass hier Zeit verschwendet werde.

Der CDU-Abgeordnete und Arzt Peter Liese widersprach: „Herr Reinhardt hat den falschen Eindruck.“ Es sei noch nicht alles verfügbar, was die EMA brauche. „Die Briten bekommen dadurch auch nicht mehr Impfstoff. Es werden nur 400.000 Menschen einen Monat früher geimpft, sagte Liese ebenfalls im Deutschlandfunk.

Beide Behörden, die EMA wie die MHRA, haben ihre Prüfung schon vor mehreren Monaten im beschleunigten Verfahren („Rolling Review“) begonnen. Sie haben Daten von den Unternehmen erhalten und diese zunächst in Laborstudien geprüft.

Darüber, ob die schneller erfolgte britische Genehmigung auch am Brexit liegt, streiten sich die Gelehrten. Der Medizinjurist Alexander Ehlers sagt, aufgrund der Brexit-Übergangsbestimmungen sei es der MHRA möglich gewesen, ihre Evaluation schneller als die EMA abzuschließen. Dagegen sagt Liese, es handle sich um zwei unterschiedliche, vom Brexit unabhängige Verfahren. Die britische Behörde habe eine Notfallgenehmigung erteilt, wie sie jede nationale Behörde in der EU erteilen könne.

Sonst müsste der Staat haften

Solche Genehmigungen werden vor allem bei Medikamenten eingesetzt, die akut gefährdete Menschenleben retten sollen. Auch Deutschland hat schon Notfallgenehmigungen erteilt, etwa beim zuerst vielversprechend erscheinenden Covid-Medikament Remdesivir, das die Erwartungen nach längeren Prüfungen nicht erfüllt. Dagegen herrscht in der EU politischer Konsens, dass die EMA ein paar Wochen mehr Zeit haben soll, um das Biontech-Vakzin gründlicher prüfen und es danach – immer noch vorläufig – genehmigen zu können.

Der Unterschied zwischen Notfall- und „richtiger“ Genehmigung besteht zunächst in der Haftung. Bei einer Notfallgenehmigung haftet der Staat, also der Steuerzahler für Nebenwirkungen des Impfstoffs, bei einer normalen Genehmigung steht das Unternehmen ein. „Man mag ja sagen, dass es in der aktuellen Situation nicht darauf ankommen darf, ob der Staat ins Risiko geht. Wenn ein Unternehmen selbst haftet, wird es aber auch die Qualität des Vakzins sicherstellen“, sagt Liese.

So oder so: Die EMA wird bis zu ihrer Genehmigung mehr Daten als Entscheidungsgrundlage verarbeitet haben als die MHRA. Konkret bedeutet das, dass sie fortlaufend Ergebnisse klinischer Studien weiter auswertet. Jeweils mehrere Tausend Probanden seien in Doppelblindstudien mit dem Impfstoff und einem Placebo versorgt worden, teilt die EU-Agentur in Amsterdam mit.

Der MHRA haben die vorläufigen Ergebnisse schon ausgereicht, die EMA setzt die Studien nach eigenen Angaben „in den kommenden Wochen und Monaten“ fort. Liese hält das für richtig. „Nehmen Sie das Beispiel der Hochrisikogruppe der über Achtzigjährigen. Es besteht politischer Konsens, dass sie mit als erste geimpft werden sollen. Das ist aber nur zu verantworten, wenn wir wissen, dass der Impfstoff gerade für sie wirkt und ihnen nicht schadet. Darüber wissen wir noch so gut wie nichts. Wir brauchen mehr Daten speziell für diese Altersgruppe.“ Das gelte umso mehr, als zu Beginn ohnehin nicht genug Impfstoff für alle verfügbar sein werde.