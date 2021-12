Corona-Impfstoff : Von der Leyen sieht EU gerüstet für die Omikron-Variante

Laborantinnen von Biontech simulieren am neuen Produktionsstandort in Marburg die finalen Arbeitsschritte zur Herstellung des Corona-Impfstoffs. Bild: dpa

Fast vier Stunden lang haben die EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag in Brüssel über die Corona-Pandemie diskutiert. Die schiere Dauer spiegelt die Schwere der Pandemie wider – aber auch die wieder größer gewordene Uneinigkeit der Mitgliedstaaten. Kaum ein Land hat aktuell etwa so große Sorgen wie Deutschland, dass der Impfstoff knapp werden könnte. Auch die Diskussion über eine mögliche Impfpflicht ist in vielen Mitgliedstaaten weniger schrill als in Deutschland. Doch Konsens gibt es darüber in der EU erst recht nicht, genauso wenig wie über den richtigen Zeitpunkt einer Booster-Impfung und – eng damit zusammenhängend – die künftige Laufzeit eines in der ganzen EU gültigen Impfzertifikats.

Der gemeinsame Nenner, auf den sich die „Chefs“ in Brüssel einigten, war deshalb eher klein. In den am Donnerstag verabschiedeten Schlussfolgerungen zur Pandemie heißt es, angesichts des Fortschreitens der „besorgniserregenden“ Omikron-Variante sei es wichtig, dass in allen Staaten genug Impfstoff zur Verfügung stehe, um Zweit- und Drittimpfungen durchzuführen. Ferner müsse sich die EU weiter den gemeinsamen Kampf gegen Impfzweifler und Fehlinformationen über die Impfstoffe auf die Fahnen schreiben. Zur künftigen Laufzeit der Impfzertifikate ist nur von der „Notwendigkeit gemeinsamen Handelns“ die Rede, zu den Auflagen für Reisende heißt es, diese dürften den Binnenmarkt nicht einschränken und die Bewegungsfreiheit nicht „unverhältnismäßig“ einschränken. Derartige Einschränkungen dürften also eher noch weiter zunehmen.

Die Omikron-Variante werde schon im Januar in den meisten EU-Staaten dominieren, etwa im März wohl überall in der EU, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Spätestens dann müssten möglichst viele Menschen ihre Auffrischimpfung erhalten haben. Längst nicht alle Mitgliedstaaten sind derzeit auf einem guten Weg dorthin. Das zeigt ein Blick auf die immer noch sehr großen Unterschiede in den Impfquoten.

Nur jeder vierte Bulgare zweifach geimpft

Nach den von der Kommissionschefin am Donnerstag vorgelegten Zahlen hat in vier Ländern noch nicht einmal die Hälfte der Bevölkerung die sogenannte „vollständige“ Impfung (also zwei Dosen, im Fall des Präparats von Johnson & Johnson eine) erhalten. In Bulgarien sind es nur 26 Prozent der Gesamtbevölkerung, in Rumänien 39, in der Slowakei 47 und in Kroatien 49. Die höchste Quote haben Dänemark, Portugal und Malta mit je 82 Prozent. Deutschland liegt unter den 27 Mitgliedstaaten mit knapp 70 Prozent auf Platz 11. Noch größere Unterschiede konstatierte von der Leyen für die Booster-Impfung. Diese wurde in Österreich und Ungarn schon rund 30 Prozent der Bevölkerung verabreicht, in Polen praktisch noch gar nicht. Die deutsche Quote liegt laut Robert-Koch-Institut bei knapp 28 Prozent.

Die Kommissionschefin glaubt, dass die EU den erhöhten Impfstoffbedarf decken kann – nicht zuletzt dank der von ihr verantworteten Bestellpolitik. Dass Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) den von ihm selbst in dieser Woche entdeckten Zusatzbedarf nun so schnell decken kann, sei nicht zuletzt der Brüsseler Hilfe zu verdanken, heißt es in der EU-Kommission. Zum einen könne Deutschland im Dezember auf 10 Millionen Dosen einer Moderna-Lieferung zugreifen, zu der im ersten Quartal 2022 weitere 25 Millionen Dosen kämen. Von diesem mRNA-Vakzin seien also 35 Millionen Dosen erhältlich, die vielleicht sogar für bis zu 70 Millionen Booster-Impfungen genutzt werden könnten, weil eventuell eine Moderna-Dose für zwei Drittimpfungen ausreiche.

Wichtiger ist die Großbestellung des anderen mRNA-Präparats von Biontech/Pfizer. Davon hat die Kommission schon im Frühjahr (nach zwei deutlich kleineren Bestellungen) fürs kommende Jahr 1,8 Milliarden Dosen geordert, je 900 Millionen fest und als Option. Für eine Auslieferung im zweiten Quartal hat die EU-Behörde nun eine Option auf 150 Millionen Dosen in eine Festbestellung umgewandelt. Mehr als die Hälfte davon – 80 Millionen Dosen – soll nach Deutschland gehen. In den Verträgen mit beiden Herstellern ist festgelegt, dass die EU jeweils an neue Varianten angepasste Präparate erhält, sobald diese marktreif sind.