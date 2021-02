Vakzin von Astra-Zeneca : Geimpfte laut Studie weniger ansteckend

Der Leiter des Impfprojekts in Oxford lässt sich im Januar in Oxford mit dem Impfstoff von Astra-Zeneca immunisieren. Bild: Reuters

Seit Wochen wird gerätselt, ob Impfungen gegen das Coronavirus die Verbreitung der Infektion verlangsamen könne. Wissenschaftler, die den von Astra-Zeneca produzierten Impfstoff entwickelt haben, gaben nun an, dass dies bei ihrem Präparat der Fall sei. Der Leiter des Impfprojekts in Oxford, Andrew Pollard, sagte am Mittwoch in der BBC, dass eine neue Studie einen „substantiellen Effekt“ der Impfung auf die Verbreitung nachgewiesen habe.

Die Studie, an der 17.000 Menschen in Großbritannien, Südafrika und Brasilien teilgenommen haben, ist allerdings noch nicht geprüft; sie soll demnächst in der Fachzeitschrift „The Lancet“ veröffentlicht werden. Gesundheitsminister Matt Hancock sprach am Mittwoch von „absolut superben“ Ergebnissen. Die Studie beweise, „dass das Impfen der Weg aus dieser Pandemie ist“.

Einwände aus der EU zurückgewiesen

In der Studie wurde auch getestet, wie hoch der Schutz ist, wenn nur eine Dosis verabreicht wird, und welche Auswirkungen es hat, wird die zweite Dosis verspätet injiziert. Ursprünglich hatte Astra-Zeneca empfohlen, zwei Dosen im Abstand von etwa drei Wochen zu verabreichen, um den optimalen Schutz zu gewährleisten. Die britische Regierung wich aber von diesen Vorgaben ab, um die Impfkampagne zu beschleunigen. Geimpfte müssen in der Regel zwölf Wochen auf die zweite Dosis warten. Das bedeutet, dass die meisten der etwa zehn Millionen Geimpften im Königreich bislang nur mit einer Dosis geschützt sind. Sowohl in Brüssel als auch in Paris ist dieses Vorgehen kritisiert worden.

Laut der Studie des Oxford-Impfprojekts gewährt die erste Dosis in den ersten zwölf Wochen einen sechundsiebzigprozentigen Schutz. Der Schutz steige während dieser drei Monate an. Damit ergebe sich aus einer langen Pause zwischen den beiden Dosen sogar ein Vorteil gegenüber einer kurzen. Mit der zweiten Dosis soll der Schutz schließlich auf 82 Prozent steigen. Pollard sagte, die Studie „unterstützt die Empfehlungen des Impfkommittees für ein zwölfwöchiges Intervall“. Die Geimpften seien 22 Tage nach der ersten Injektion geschützt.

Einwände aus Berlin, Paris, Brüssel und Wien, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs für Personen über 65 Jahre nicht gesichert sei, wies Pollard mit Verweis auf wissenschaftliche Erkenntnisse zurück. Die europäische Zulassungsbehörde EMA hatte sich über die Bedenken in Deutschland und anderen Ländern hinweggesetzt und den Impfstoff – wie zuvor die britische Zulassungsbehörde MHRA- für alle Altersstufen zugelassen. Astra-Zeneca gab am Mittwoch bekannt, dass das Unternehmen bereits an einem weiteren Impfstoff arbeite, der auf die neuen Virus-Varianten eingestellt sei. Man würde schon im Herbst eine Zulassung beantragen.