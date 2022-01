Aktualisiert am

Turkovac : Zweifel an Wirksamkeit des türkischen Impfstoffs

Gesundheitsminister Fahrettin Koca besucht eine Fertigungsanlage von Turkovac Bild: via REUTERS

Die Regierung in Ankara ist stolz auf den türkischen Impfstoff Turkovac, denn damit rückt die Türkei in den Kreis der neun Staaten auf, die ein eigenes Vakzin gegen das Virus SARS-CoV-2 entwickelt haben. Nicht überzeugt von Turkovac sind indessen die unabhängigen Fachkreise des Landes, denn zum Grad seiner Wirksamkeit liegen keine offiziellen Daten vor. Kleine Dosen von Turkovac werden seit Jahresbeginn verimpft. Eine Massenproduktion wird jedoch erst vorbereitet. Präsident Recep Tayyip Erdogan hat bereits versprochen, 15 Millionen des Impfstoffs an afrikanische Länder zu spenden.

Den Impfstoff haben Wissenschaftler an der Erciyes-Universität in Kayseri entwickelt. Die dem Gesundheitsminister Fahrettin Koca unterstellte Medikamentenbehörde hat ihm am 22. Dezember vor dem Abschluss der dritten klinischen Testphase eine Notfallzulassung erteilt. Diese dritte Phase hatte im Juni mit 40.800 Probanden begonnen. Koca ließ sich als Erster impfen. Ihm folgte der Vorsitzende der rechtsextremen MHP, Devlet Bahceli, der die AKP-Regierung unterstützt. Er lobte den „lokalen und nationalen“ türkischen Impfstoff. Erdogan selbst rief alle nicht geimpften Türken auf, sich mit Turkovac impfen zu lassen. Denn das Vakzin sei ja vollständig von türkischen Wissenschaftlern entwickelt worden.

Türkische Mediziner verweisen darauf, dass die Zulassung durch die Medikamentenbehörde nichts über die Wirksamkeit aussage, da sie lediglich die Einhaltung der Standards bei den Tests überprüfe. Dennoch erklärte der Corona-Wissenschaftsrat des Gesundheitsministeriums, Turkovac schütze auch vor Omikron. Dem hielt der türkische Virologe Mehmet Ceyhan entgegen, nach allem, was an Informationen vorliege, könne er keine strukturellen Unterschiede zum chinesischen Vakzin Sinovac erkennen, das ebenso ein traditioneller Totimpfstoff ist. Anfang 2021 hat die Türkei zunächst Sinovac verwendet. Das Vakzin hat jedoch die hohen Infektionszahlen im März und April nicht abwenden können.

Die unabhängige türkische Ärztekammer weigert sich weiterhin, Turkovac zur Verimpfung zu empfehlen, und hat damit eine Kontroverse mit Erdogan ausgelöst. Ihr Generalsekretär Vedat Bulut hatte erklärt, solange keine wissenschaftlichen Daten vorlagen, betrachte er das Vakzin als einfache Flüssigkeit, die als Impfstoff ausgegeben werde.