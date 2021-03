Corona-Impfstoff : Sputnik V soll in Italien produziert werden

In der Nähe von Mailand soll das erste europäische Sputnik-V-Werk entstehen. Eine Zulassung in der EU hat der russische Impfstoff weiterhin nicht – wird in manchen Mitgliedstaaten aber schon verwendet.

Ein Mitarbeiter des Gesundheitswesens bereitet im Februar in einem Krankenhaus in Caracas eine Dosis des russischen Impfstoffs Sputnik V vor. Bild: dpa

Italien wird als erstes Land in der EU die Produktion des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V aufnehmen. Wie die russisch-italienische Handelskammer am Dienstagmorgen mitteilte, schlossen der Russian Direct Investment Fund (RDIF), der Sputnik V in aller Welt vermarktet, und die in der Schweiz ansässige Pharma-Firma Adienne & Biotech SA eine entsprechende Vereinbarung. Damit sei der Weg bereitet, um das erste Sputnik-V-Werk in Europa zu errichten, hieß es. Die Produktion soll laut der Vereinbarung im Juni beginnen, wahrscheinlich in einem Arzneimittelwerk in der Lombardei nahe Mailand. Bis Ende des Jahres könnten in Italien zehn Millionen Dosen des Impfstoffes hergestellt werden.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. F.A.Z.

Eine Zulassung in der EU hat Sputnik V zwar noch nicht, der Impfstoff wird aber bereits im EU-Mitgliedsstaat Ungarn sowie in der Zwergrepublik San Marino, die in Italien liegt, routinemäßig verabreicht. Auch weitere EU-Staaten, etwa die Tschechische Republik und Slowenien, erwägen die Einfuhr und Nutzung des russischen Vakzins, ohne erst die Zulassung durch die europäischen Arzneimittelbehörde EMA abzuwarten. In Ungarn und San Marino haben jeweils die nationalen Arzneimittelbehörden den russischen Impfstoff im Schnellverfahren zugelassen.

Unterdessen hat Italien hat am Montag offiziell die Schwelle von 100.000 Corona-Toten überschritten. Innerhalb von 24 Stunden starben weitere 318 Menschen nachweislich im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Italien war von dem Virus Sars-CoV-2 im Frühjahr vergangenen Jahres früher und heftiger als andere Länder in Europa heimgesucht worden. Das Land kämpft derzeit wieder gegen deutlich steigende Infektionszahlen.

Draghi ruft zu Zuversicht auf

Ministerpräsident Mario Draghi rief seine Landsleute am Montag auf, ungeachtet der jüngsten Entwicklungen die Zuversicht nicht zu verlieren. Wenn die Impfkampagne wie geplant beschleunigt werde, gebe es Anlass, auf baldige Besserung zu vertrauen, sagte der ehemalige EZB-Präsident in einer Videobotschaft. Am 10. März vergangenen Jahres hatte in Italien der erste harte Corona-Lockdown begonnen. „Wir hätten nie gedacht, dass wir uns ein Jahr später einem ähnlichen Notfall gegenüber sehen würden und dass die offizielle Zahl der Todesopfer die schrecklichen Schwelle von 100.000 Fällen überschreitet“, sagte Draghi.