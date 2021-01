Brüssels Vorgehen : Wer ist schuld, dass Impfstoff fehlt?

Ein Impfstofflager in Irxleben in Sachsen-Anhalt am 30. Dezember Bild: dpa

Warum haben die EU-Staaten sich dazu entschieden, die Verhandlungen mit den Herstellern nicht separat, sondern gemeinsam zu führen?

Der Hauptgrund ist in der aktuellen Diskussion in den Hintergrund gerückt. Zu Beginn der Pandemie vor knapp einem Jahr ließen sich die Europäer vom Virus spalten. Das deutsche Exportverbot für Schutzmasken und medizinische Geräte etwa war einer der Auslöser für den Streit zwischen den EU-Staaten, der schnell in Forderungen nach sogenannten Corona-Bonds mündete. Hätte sich jedes Land im Sommer selbst um seine Impfstoffe gekümmert, wäre ein ähnlicher Konflikt programmiert und manches Land mit dem Vorwurf konfrontiert gewesen, es sichere sich die Impfdosen dank des dickeren Geldbeutels. Das gilt umso mehr, als im Juni und Juli der heftige Streit über das EU-Budget für 2021 bis 2027 tobte.

Was steht in dem Brief, den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und seine Kollegen aus drei EU-Staaten im Juni an EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen geschrieben haben?

Aus ihm geht hervor, dass die Minister, die zu viert Vorarbeiten für eine Impfstoffbeschaffung in der ganzen EU geleistet hatten, gemeinsame Verhandlungen für sinnvoll halten. Das wurde in der EU damals nicht kontrovers diskutiert.

Wer hat die EU-Verhandlungen geführt?

Nicht allein die Kommission. Die Gespräche fanden in enger Abstimmung mit den Mitgliedstaaten statt.

Die EU hat insgesamt rund zwei Milliarden Dosen Impfstoff von sechs Herstellern bestellt.

Hätte sie stattdessen alles bestellen sollen, was sie kriegen konnte?

Fest steht, dass die Kritik erst jetzt aufflammt, obwohl die Randbedingungen der EU-Strategie seit langem bekannt sind. Mehrere Aspekte spielen eine Rolle. Erstens: Wenn man in Rechnung stellt, dass bei den Biontech- und Moderna-Präparaten zwei Dosen pro Impfling nötig sind, hat die EU dreieinhalbmal so viel Impfstoff bestellt, wie nötig wäre, um jeden ihrer 450 Millionen Bürger zu immunisieren – natürlich nur, wenn tatsächlich alle Vakzine zur Verfügung stehen sollten. Zweitens: Die politische Diskussion war bis weit in den Herbst eher von Forderungen geprägt, die EU dürfe nicht Geld für potentiell wirkungslose Impfstoffe hinauswerfen. Drittens spielte das Argument eine Rolle, dass ein globaler Impfwettlauf wenig Sinn ergäbe, weil das Coronavirus auf der ganzen Welt gleichermaßen ansteckend sei.

War die Bestellstrategie der EU falsch?

Jede Impfstoffbestellung fand im Sommer unter Ungewissheit statt. Niemand konnte wissen, wie schnell welches Vakzin wirksam und sicher sein würde. Deshalb entschied sich die EU, mit allen Herstellern potentiell wirksamer Stoffe Verträge zu schließen. Das bis November ausverhandelte Portfolio umfasst bis zu 405 Millionen Dosen des Tübinger Herstellers Curevac, je 400 Millionen vom britisch-schwedischen Unternehmen Astra-Zeneca und vom amerikanischen Hersteller Johnson&Johnson, je bis zu 300 Millionen Dosen vom französischen Unternehmen Sanofi-GSK und von Biontech-Pfizer sowie 160 Millionen Dosen von Moderna. Dass die letzten beiden Hersteller, deren Impfstoff auf der neuartigen mRNA-Technologie beruht, am Ende am schnellsten auf dem Markt sein würden, ließ sich im Sommer nicht absehen.

Warum haben die EU-Verhandlungen mit Biontech-Pfizer und Moderna länger gedauert als die amerikanischen oder britischen? Und warum hat die EU im November weniger bestellt, als anscheinend verfügbar war?

Der Hauptgrund für die Verhandlungsdauer waren Haftungsfragen. Vor allem der amerikanische Hersteller Pfizer, der den Biontech-Impfstoff zunächst allein produziert, forderte, dass die Gegenseite faktisch alle Risiken tragen müsse, die sich aus möglichen Nebenwirkungen ergäben. Die verantwortlichen Stellen in Amerika und Großbritannien ließen sich darauf ein, die EU-Seite war zögerlicher, offenbar auch weil einige Mitgliedstaaten nicht ins Risiko gehen wollten. Das Präparat von Biontech wirkte zudem unattraktiver als andere Kandidaten, weil es nur bei einer extrem niedrigen Temperatur von minus 70 Grad Celsius transportiert und gelagert werden kann. Nach Brüsseler Darstellung sind die Verträge für die EU günstiger ausgestaltet als für jene Länder, die die Verträge früher schlossen. Hinzu kommt, dass die Impfstoffe von Biontech-Pfizer und Moderna deutlich teurer sind als etwa jenes von Astra-Zeneca, das bis in den Herbst als das erfolgversprechendste galt. Die EU bezahlt aber deutlich weniger als Großbritannien und die Vereinigten Staaten.