Impfpflicht und Lockdown : Warum Österreich vorprescht

Österreich kündigt eine Impfpflicht an und schickt die Bevölkerung 20 Tage in einen vierten Lockdown. Es ist auch eine Reaktion auf die eigenen Versäumnisse und falschen Signale der vergangenen Monate.

Österreichs Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein, Kanzler Alexander Schallenberg und die Landeshauptleute Günther Platter und Michael Ludwig (v.l). nach Beratungen in Pertisau am Achensee Bild: dpa

Bis halb drei Uhr am Freitagmorgen sollen sie in einem Tagungshotel in Tirol zusammengesessen sein: Der österreichische Bundeskanzler Alexander Schallenberg und weitere Minister von der ÖVP, Vizekanzler Werner Kogler und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein von den Grünen und die teils per Video zugeschalteten Hauptleute der neun Bundesländer. Es ging darum, den dramatisch steigenden Corona-Infektionszahlen Herr zu werden und vor allem die unmittelbar drohende Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern.

In den Bundesländern Salzburg und Oberösterreich waren bereits am Donnerstag Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte angekündigt worden. Aber wie sollte es im Rest der Republik weitergehen, wo es zwar niedrigere Inzidenzen gibt, aber die Entwicklung in die gleiche Richtung zeigt? Und vor allem: Wie lässt es sich erreichen, dass alle ihre Kontakte drastisch einschränken, ohne dass die Impfkampagne, die vor allem auf dem Versprechen auf ein normales Leben beruhte, abgewürgt wird?