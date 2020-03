Corona in Kriegsgebieten : Wie ein unsichtbarer Brandbeschleuniger

Eigentlich wollte Corinne Fleischer, die Syrien-Länderdirektorin des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (WFP), Ende vergangener Woche nach Berlin reisen. Deutschland ist eines der wichtigsten Geberländer, und sie wollte die Regierung darüber informieren, dass die Zahl der Syrer, die auf Lebensmittelhilfe angewiesen sind, dramatisch zugenommen hat, dass mit dem Zusammenbruch der Wirtschaft immer mehr Leute in Not geraten.

Das war, bevor die Corona-Krise ausbrach. Jetzt droht den Syrern zusätzliches Unheil durch die Pandemie, die zugleich wie ein Brandbeschleuniger auf die akute Krise wirkt. Corinne Fleischer hat daher nicht die Zeit, den abgesagten Terminen nachzutrauern. „Der Bedarf ist so groß, und die Hilfen dürfen gerade jetzt auf keinen Fall vermindert werden“, sagt sie. Eine Bevölkerung, die Hunger leide, sei auch besonders verwundbar durch das Sars-CoV-2-Virus.

Hilfsorganisationen stehen vor enormen Aufgaben

Nicht nur in Syrien sind durch Krieg und Vertreibung schwer gebeutelte Zivilisten mit einer weiteren, tödlichen Bedrohung konfrontiert – und dieser weitgehend schutzlos ausgeliefert. Hilfsorganisationen blicken mit Sorge auf Länder wie den Jemen, Afghanistan, auf Krisenstaaten in Afrika, aber auch auf die Flüchtlingslager der Rohingya in Bangladesch oder den Gazastreifen. Überall dort, wo Menschen geschwächt sind durch Krieg, Vertreibung Armut und Hunger, wo sie dichtgedrängt leben, wo Mangel an Seife und sauberem Wasser herrscht, ist die Gefährdung besonders hoch und ein Ausbruch der Covid-19-Krankheit besonders tödlich.

Die Hilfsorganisationen stehen jetzt vor enormen neuen Aufgaben, während die Krise massiv ihre Arbeit erschwert. Zugleich haben die Geber alle Hände voll damit zu tun, die eigenen Notlagen zu bewältigen. Es muss nicht nur die heimische Gesundheitsversorgung gesichert werden, sondern auch das wirtschaftliche Überleben. Während westliche Regierungen dafür milliardenschwere Pakete schnüren, gehen bei ihnen die Appelle von Hilfsorganisationen ein, auch die vielen Verwundbaren in den Krisenregionen dieser Welt im Blick zu behalten.

Die Vereinten Nationen verlangten am Donnerstag in einem Nothilfeappell eine weltumspannende Antwort und stellten einen entsprechenden Reaktionsplan zur Bekämpfung des Virus vor, für den rund zwei Milliarden Dollar zusammengebracht werden sollen. „Covid-19 bedroht die gesamte Menschheit – und deshalb muss sich die gesamte Menschheit wehren“, sagte UN-Generalsekretär António Guterres. Es reiche nicht aus, wenn jedes Land für sich allein auf die Krise reagiere.

Auch andere Organisationen dringen auf zusätzliche Mittel. Peter Maurer, der Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), mahnte zur Eile. Die internationale Gemeinschaft müsse ihre Unterstützung „jetzt“ verstärken, sonst drohe eine zusätzliche humanitäre Katastrophe, sagte er. Das IKRK und der Rote Halbmond wollen rund 750 Millionen Euro für Corona-Nothilfe auftreiben.

Deutsche Gelder sollen weiter fließen

Einer von denen, mit denen Maurer in den vergangenen Tagen telefonierte, war Niels Annen, Staatsminister im Auswärtigen Amt, auf dessen Fluren die Vokabel „Corona-Diplomatie“ gerade zu einem geflügelten Wort wird. Deutschland ist zu einer Führungsmacht in humanitärer Hilfe geworden, was schon die Zahlen zeigen: Hatte das Auswärtige Amt 2013 noch 358 Millionen Euro dafür bereitgestellt, sind für 2020 rund 1,69 Milliarden veranschlagt.

Annen versichert im Gespräch mit der F.A.Z., dass dieses Geld trotz der Corona-Krise weiter fließen soll. „Es ist wichtig, dass die laufenden Projekte weiterfinanziert werden. Schließlich wirkt die bestehende humanitäre Infrastruktur auch der Krise durch das Virus entgegen“, sagt er. Ob Berlin zusätzliche Mittel zur Bekämpfung des Corona-Virus bereitstelle, werde derzeit geprüft.