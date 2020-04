Virus hinter Gittern : „Eine Haftstrafe darf nicht zur Todesstrafe werden“

In Amerikas Gefängnissen sitzen 2,2 Millionen Menschen ein. Wöchentlich kommen 200.000 Insassen hinzu, genauso viele werden entlassen. So wird jeder Corona-Ausbruch in Haftanstalten zum Problem für alle.

Ross MacDonald ist keiner, der sich in die Öffentlichkeit drängt. Seinen Job mache er normalerweise ohne Aufsehen zu erregen, twitterte der Chefmediziner der New Yorker Gefängnisinsel Rikers Island in dieser Woche. Doch die Situation sei kaum noch in den Griff zu kriegen, wenn nicht sofort drastische Maßnahmen ergriffen würden. Man habe es zu tun mit einer „Katastrophe, die sich vor aller Augen abspielt“, so MacDonald.

In den beengten Schlafsälen und Duschräumen einer Haftanstalt sei „social distancing“ kaum machbar. „Denken Sie an ein Kreuzfahrtschiff, dass verantwortungslos jeden Tag mehr Leute aufnimmt“, so MacDonald. In Rikers, wo 5400 Männer und Frauen inhaftiert sind, sei die Krankenstation mit 88 Betten inzwischen voll, berichtet die die „New York Times“.