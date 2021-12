Corona-Pandemie : Hoffen auf den Impfstoff made in Lateinamerika

Auf dieser Zusammenarbeit lagen viele Hoffnungen. Nun gibt es erstmals einen in Lateinamerika hergestellten Impfstoff, der von der Weltgesundheitsorganisation WHO genehmigt worden ist. Es handelt sich um eine Version des britischen Astrazeneca-Impfstoffs, deren Produktion vom argentinischen Unternehmen mAbxience eingeleitet und von einem mexikanischen Labor abgeschlossen wird. Die Direktorin der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation, Carissa Etienne, spricht von einem „wichtigen Meilenstein für Lateinamerika“.

Tim Niendorf Politikredakteur. Folgen Ich folge

Tatsächlich gibt diese Nachricht ein Fünkchen Hoffnung, denn die Pandemie hat die Region besonders hart getroffen. Erst kürzlich hatte das German Institute for Global and Area Studies aus Hamburg vorgerechnet, dass Lateinamerika bisher ein Drittel aller Covid-19-Toten weltweit verzeichnet hat, obwohl nicht einmal jeder zehnte Mensch dort lebt. Allen vor Augen sind noch die Bilder der brasilianischen Friedhöfe, aber das Land mit den mit Abstand meisten Todesfällen je Einwohner ist Peru. Gerade dort zeigte das Coronavirus die Grenzen des Gesundheitssystems auf, obwohl das Land auf viele Jahre des Wirtschaftswachstums zurückblicken konnte.

Einsames Schlusslicht: Haiti

Mehr Impfstoff kann da jedem Land in der Region helfen, wobei die Impfquoten in Lateinamerika große Unterschiede aufweisen. Ganz vorne stehen Kuba – mit zwei eigenen, noch nicht von der WHO zugelassenen Impfstoffen – und Chile. Beide Länder haben laut der Onlinedatenbank „Our World in Data“ etwa 90 Prozent ihrer Bevölkerung mindestens ein Mal und etwa 85 Prozent komplett geimpft. Chile kündigte nun sogar an, nach Israel als zweites Land weltweit schon die vierte Impfdosis verabreichen zu wollen. Im Februar soll es losgehen, zunächst sollen ältere Personen und andere anfällige Gruppen angesprochen werden. Schon während der ersten Impfkampagne war das Land ein Vorreiter, schnell wurden damals allerorts Impfungen verabreicht, als etwa in Europa das Impftempo für Unmut sorgte. Auch Ecuador will jetzt schneller werden. Das südamerikanische Land, dessen Impfkampagne ordentlich ist, will angesichts der Omikron-Mutante als erster Staat Lateinamerikas eine Impfpflicht einführen, die für jeden gelten soll, der in Ecuador lebt oder das Land bereist.

Doch in Lateinamerika gibt es auch Staaten, die stark zurückfallen. Laut „Our World in Data“ ist etwa in Honduras, Paraguay, Bolivien und Guatemala nicht einmal die Hälfte der jeweiligen Bevölkerung teilimmunisiert. Einsames Schlusslicht ist Haiti, wo lediglich 0,62 Prozent der zumeist armen Bevölkerung vollständig geimpft sind. Nicht nur dort also wird das WHO-Ziel, dass bis zum Jahresende in jedem Land 40 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft sein sollen, verfehlt.