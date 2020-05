Die nächsten Corona-Gerüchte : Fing die Pandemie etwa in Paris an?

Die Geschichten gleichen sich. Ihr Motto lautet stets: Vergesst alles, was ihr bisher über den Ursprung der Coronavirus-Pandemie wusstet. In Europa, so geht eine der aktuelleren Geschichten, grassierte schon im Herbst vergangenen Jahres das neue Coronavirus. Im Grunde handelt es sich dabei um die Kopie einer Erzählung, die vor einem Monat an der amerikanischen Westküste grassierte.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. F.A.Z.



Damals gipfelte das Gerücht in der so schönen wie falschen Pointe, schon im Herbst 2019 habe die Ausbreitung der Sars-CoV-2-Seuche für eine Herdenimmunität in Kalifornien gesorgt. Ganz Kalifornien also immun? Die traurige Wahrheit hat die Westküste mittlerweile eingeholt; ein Monat hat gereicht, um die Vereinigten Staaten weltweit und mit Abstand an die Spitze der Infektions- und Sterbestatistik der Covid-19-Pandemie zu befördern. Der Genetiker und Sars-CoV-2-Experte Trevor Bedford aus Seattle versuchte zwar noch im selben Moment, in dem die Gerüchte kursierten, den Gegenbeweis anzutreten. Er ließ 3600 Abstrichproben von Patienten mit „grippeähnlichen“ Symptomen von Januar nachuntersuchen, fand aber – nichts. Kein Sars-CoV-2 jedenfalls. Stattdessen humane Metapneumoviren, RSV, Influenzaviren, Rhinoviren, Erkältungs-Coronaviren.

Eine Covid-19-Wunderheilung?

Im Sonnenstaat brodelte die Gerüchteküche munter weiter. So wie sie jetzt in Europa brodeln. Anfang dieser Woche sorgte eine schneller als üblich publizierte Ministudie französischer Mikrobiologen in dem unbedeutenden „Journal of Antimicrobial Agents“ für Schlagzeilen. „Sars-CoV-2 breitete sich in Frankreich Ende Dezember aus“, so lautete der Titel. Die ersten beiden offiziellen Covid-19-Fälle in Frankreich waren bis dahin auf den 24. Januar datiert gewesen; beide Patienten waren Reisende mit Verbindung nach Wuhan, das als Epizentrum der Corona-Pandemie bekannt wurde. Die Mikrobiologen aus Paris wollen nun in den bis vor kurzem tiefgefrorenen Proben schwerkranker Patienten mit ungeklärten, grippeähnlichen Symptomen aus den Monaten Dezember und Januar einen besonders brisanten Fall identifiziert haben.

Die Probe eines 42 Jahre alten Fischhändlers, gebürtiger Algerier, der am 27. Dezember in das Krankenhaus des Pariser Vorortes Saint Denis eingewiesen worden war, soll Sars-CoV-2 enthalten haben. Das habe der PCR-Virentest des Auswurfmaterials ergeben. Auch die Röntgenaufnahme der Lunge von damals wird nun so gedeutet. Der Mann, ein Hochrisikopatient mit Altersdiabetes und Asthma, hustete Blut bei seiner Einweisung, er hatte Fieber und Kopfweh. Man behandelte ihn mit Antibiotika und drei Tage später wurde er aus der Klinik entlassen – beinahe schon eine Covid-19-Wunderheilung. Noch etwas fällt auf: Die Pariser Mikrobiologen haben keine Idee, wo sich der Fischhändler A. Hammar, dessen Name längst durch alle Medien gegangen ist, angesteckt haben könnte. Sein letzter Ausflug vor der Krankheit war im August eine Fahrt nach Algier. Und noch eine entscheidende Frage hat bis jetzt niemand beantwortet: Wenn sich der Algerier in Saint Denis angesteckt hat und die Seuche zu der Zeit also schon grassierte – warum hielt das Virus mehr als einen Monat praktisch still? Sollte es sich weit ab von China und bei der großen Mehrheit der Infizierten ohne Symptome ausgebreitet haben?