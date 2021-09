Corona-Freedom-Day : Noch mehr Freiheiten für die Schweden

Schwedens Weg mit wenigen Verboten in der Pandemie wurde heftig diskutiert. Am Mittwoch schafft das Land nun fast alle Corona-Maßnahmen ab. Doch ein normaler Alltag kehrt damit noch nicht ein.

Keine Empfehlung zum Homeoffice mehr: Volle Fahrradwege am Mittwoch in Stockholm Bild: Picture-Alliance

Auch in Schweden ist noch lange nicht alles so, wie es einmal war. Von nächster Woche an werden zwar die Nobelpreisträger verkündet. Aber die feierliche Übergabe der Preise im Stockholmer Rathaus wird es auch in diesem Jahr nicht geben: Die Preisträger sollen die Nobelpreismedaillen in ihren Heimatländern in Empfang nehmen. So hat es die Nobel-Stiftung mitgeteilt. Die Unsicherheiten über den Verlauf der Corona-Pandemie und internationale Reisemöglichkeiten seien der Grund dafür, hieß es. Man hoffe, dass bei der Zeremonie am 10. Dezember zumindest schwedische Besucher im Stockholmer Rathaus dabei sein könnten. Zwischenzeitlich war die Blaue Halle, in der das Bankett zur Preisverleihung sonst stattfindet, als Impfzentrum genutzt worden.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. Folgen Ich folge



Zumindest für Besucher aus Schweden bei der Preisverleihung stehen die Chancen aber sehr gut. Denn am Mittwoch hat das Königreich so etwas wie einen schwedischen „Freedom Day“ gefeiert: die Aufhebung fast aller übrigen Maßnahmen und Empfehlungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie im Land. Das findet viel Zustimmung – aber auch Kritik. Denn die Impfquote in Schweden ist mäßig, und das Land hat ohnehin schon einen hohen Preis gezahlt für seinen Kurs in der Pandemie. Vor allem außerhalb von Schweden wurde viel über den Weg des Landes durch die Corona-Pandemie diskutiert. Die Regierung überließ es der Gesundheitsbehörde, den Weg abzustecken, dafür ist sie auch zuständig.