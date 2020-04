Vorwürfe in Frankreich : Corona-Fälle auf dem Flugzeugträger vertuscht?

Besatzungsmitglieder des Flugzeugträgers „Charles de Gaulle“ berichten, die französische Armeeführung habe von Corona-Fällen an Bord des Schiffes gewusst, eine Rückkehr in den Heimathafen aber abgelehnt. Eine Kommission soll die Vorwürfe prüfen.

Die französische Atomstreitmacht ist derzeit nur bedingt einsatzbereit. Die gesamte Besatzung des Flugzeugträgers „Charles de Gaulle“ muss aufgrund der Corona-Pandemie an Bord in Quarantäne verweilen. Das nuklear betriebene Schiff liegt zur Desinfizierung im Heimathafen in Toulon. 1081 der insgesamt 2010 Soldaten, die auf dem Flugzeugträger und den Begleitfregatten dienen, haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Das hat Verteidigungsministerin Florence Parly bei einer Anhörung vor dem Verteidigungsausschuss der Nationalversammlung bestätigt. Alle Soldaten seien getestet worden, 24 von ihnen seien in Toulon im Armeekrankenhaus in Behandlung. Die Hälfte der positiv getesteten Soldaten weise keine oder nur sehr geringe Symptome auf. Die Armeeführung steht in der Kritik, weil sie auf die Pandemie erst spät und dann nachlässig reagiert haben soll.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. F.A.Z.



Der Flugzeugträger „Charles de Gaulle“ bildet ein wichtiges Element der französischen Nuklearstreitkraft „Force de frappe“. Von dem Flugzeugträger heben mit Atomwaffen ausrüstbare Trägerflugzeuge vom Typ Rafale MF3 ab. In zwei internen Untersuchungen der Streitkräfte soll jetzt geklärt werden, wie es zu der Massenansteckung an Bord kommen konnte. Eine Untersuchung soll sich auf die gesundheitlichen Aspekte konzentrieren und die Ansteckungsketten zurückverfolgen. Die zweite Untersuchung ist politisch brisant: Sie soll klären, ob es zu einem Versagen in der Kommandokette gekommen ist.