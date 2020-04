Corona-Pandemie : Ein Pearl-Harbor-Moment

Es sind die historischen Analogien, welche die Bedeutung der Corona-Pandemie und deren Folgen für Gesellschaften und Länder, für die Staatenwelt und Weltwirtschaft erfassbar machen sollen: „Das ist unser Pearl-Harbor-Moment, unser 9/11“, ist der oberste Gesundheitsbeamte der Regierung Trump überzeugt. Henry Kissinger, Doyen der internationalen Politik, formuliert es so: Die Pandemie werde die Weltordnung für immer ändern. „Der politische und wirtschaftliche Umbruch, den das Virus in Gang gesetzt hat, könnte noch Generationen dauern.“ Mit anderen Worten: Die Dramatik dessen, was sich gegenwärtig vollzieht und was wir als gravierende alltagsweltliche Eingriffe verschiedenster Art erleben, entzieht sich weitgehend gängiger Einordnungen.

Das gilt zunächst für die Wirtschaft. In den Vereinigten Staaten hat der wirtschaftliche Stillstand die jahrelange Expansion abrupt beendet. Die Arbeitslosigkeit ist sprunghaft gestiegen, so schnell wie noch nie. Düster sind die Prognosen für viele Länder. Ausnahmslos werden drastische Einbrüche vorhergesagt. Zwangsläufig steht somit auch der Welthandel vor dem Kollaps. Wie tief dieses weltwirtschaftliche Tal der Tränen ist, wie beschwerlich der Wiederaufstieg sein wird, kann niemand sagen. Nur sollte man nicht glauben, dass die Zukunft nahtlos an die Vergangenheit anschließen werde. Ein Zurück zum Status quo ante wird es vermutlich nicht geben.

Historische Prozesse könnten sich beschleunigen

Nicht weniger markant dürften die welt- und geopolitischen Verwerfungen von Covid-19 sein; zumindest könnten sich historische Prozesse beschleunigen. Damit sind in erster Linie der scheinbar ungebremste Aufstieg Chinas und der Rückzug der Vereinigten Staaten aus ordnungspolitischen Verantwortlichkeiten gemeint. China, wo die Epidemie ihren Ausgang nahm, hat es geschafft, das Blatt zu wenden und mit Hilfe einer Corona-Diplomatie Sympathiepunkte zu gewinnen; ob dieser (Propaganda-)Erfolg von Dauer sein wird und die frühe Vertuschung vergessen machen kann, bleibt abzuwarten.