Corona-Pandemie : Die tödliche Profitlogik amerikanischer Krankenhäuser

Kaum noch Betten in ärmeren Gegenden und auf dem Land: Die Krankenhäuser in Amerika kämpfen mit einer überwältigenden Zahl von Patienten – und mit den Folgen eines zusammengekürzten Gesundheitssystems.

Medizinisches Personal Ende Mai in der Notaufnahme des Metropolitan Hospital Centers in East Harlem, New York City Bild: AP

Der amerikanische Präsident Donald Trump wedelte mit seinen Blättern herum und wollte sich nicht überzeugen lassen. „Die Todesfälle sind stark zurückgegangen“, sagte er dem Journalisten Jonathan Swan und argumentierte, dass man die Coronavirus-Toten in Amerika an der Zahl der Infektionen, nicht an der Bevölkerung messen müsse. Trump hatte am Montagabend seine eigenen Statistiken zu einem Gespräch bei „Axios on HBO“ mitgebracht, einer Kooperation eines politischen Magazins mit dem Bezahlsender HBO.

Das Interview brachte Trump sichtlich aus der Ruhe. Er versuchte, sich in seine übliche Anklage zu retten: „Sie berichten das nicht richtig!“ Er wiederholte auch die Behauptung, dass es die Zahl der Tests sei, die die Vereinigten Staaten so schlecht dastehen lasse – man könne durchaus auch „zu viel“ testen.

Seit dem Beginn der Pandemie sind 153.000 Menschen in den Vereinigten Staaten an den Folgen des Coronavirus gestorben, 4,74 Millionen wurden positiv getestet. Am Dienstag gab es zum neunten Mal in Folge um die eintausend Covid-Tote am Tag. Die Zahlen steigen wieder, seitdem viele Bundesstaaten ihre Wirtschaft öffneten. Im April waren zeitweise bis zu 2700 Patienten an einem Tag an den Folgen von Covid-19 gestorben. Die Versorgung der Kranken sei demnach jetzt besser, meinen viele Beobachter. Doch im ganzen Land gibt es Hotspots, wo die Lage so schlecht ist wie in New York zu Beginn der Pandemie. Georgia, Oklahoma und Ohio etwa erleben ein Ansteckungs-Plateau auf hohem Niveau, während in Idaho oder Arkansas die Zahl der Krankenhauseinweisungen mit Covid-19 beständig steigt.

Eine Situation „wie in einem Horrorfilm“

Unversicherte Personen und Versicherte über die Armen-Versorgung Medicaid sind auf öffentliche Krankenhäuser angewiesen, denn die privaten nehmen sie in der Regel nicht auf. Dort, wo besonders viele Menschen mit geringem Einkommen leben, ist das Sterberisiko laut der Branchenzeitschrift „Health Affairs“ immer noch am höchsten. Demnach haben 49 Prozent der Gemeinden mit dem niedrigsten Durchschnittseinkommen keine ortsnahen Intensivbetten, während das nur auf drei Prozent der Gemeinden mit dem höchsten durchschnittlichen Einkommen zutrifft.

Im Rio Grande Valley in Texas leben beispielsweise 1,3 Millionen Menschen, aber es gibt keine öffentlich finanzierten Intensivbetten. Dort liegt Starr County, wo Pfleger eines 45-Betten-Krankenhauses die Coronavirus-Patienten oft nur noch in Helikopter laden und in andere Bezirke schicken können. Die „New York Times“ berichtete in dieser Woche von überwältigten Ärzten und zitierte einen Patienten, der die Situation „wie einen Horrorfilm“ beschrieb.

Nun erleben viele andere Gemeinden also das, was New York im März und April durchmachte. Auch wenn das Krisenmanagement von Stadt und Bundesstaat im Vergleich mit Trumps Verhalten oft gelobt wurde, gab es auch hier eine Reihe vermeidbarer Fehler. In einem Bericht stellte der städtische Finanzdezernent Scott Stringer kürzlich fest, dass die öffentlichen Krankenhäuser aufgrund von Sparmaßnahmen unzureichend auf die Pandemie vorbereitet gewesen seien – das habe Menschenleben gekostet.

Gouverneur Andrew Cuomo blieb trotz der Krise bei finanziellen Kürzungen im öffentlichen Gesundheitswesen. Er verfügte auch zu spät, dass öffentliche und private Krankenhäuser zusammenarbeiten müssten. Während im Frühjahr die Bilder aus dem überfüllten öffentlichen Elmhurst Krankenhaus in Queens um die Welt gingen und tote Menschen in kommerziellen Kühllastern gelagert wurden, hatten Krankenhauskonzerne wie Mount Sinai noch Platz in ihren Intensivstationen.

Krankenhäuser auf dem Land schließen

In New York zeigte sich also früh, dass das vor allem auf Profit ausgerichtete Krankenhaussystem nicht für das Coronavirus gerüstet ist. Viele Beobachter sind dieser Tage schnell mit der Forderung bei der Hand, andere Bundesstaaten und Kommunen müssten nun die Lektionen aus New York lernen. Doch etliche Gemeinden haben gar nicht die Ressourcen dafür. Krankenhäuser auf dem Land waren auch schon vor der Pandemie in Not. Weil die öffentlichen Träger in vielen Bundesstaaten sparen und es sich für private Anbieter oft nicht lohnt, in der Fläche zu investieren, brach die ortsnahe Versorgung für viele Menschen weg. Nationalen Studien zufolge war eines von vier Krankenhäusern von der Schließung bedroht, bevor das Coronavirus die Arbeit bestimmte.