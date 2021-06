Fußball-Europameisterschaft : Muss das alles genau so sein?

Der paneuropäische Reisezirkus namens EM wäre schon in normalen Zeiten allenfalls etwas für Bildschirmfans. In Corona-Zeiten grenzt das aber an Fahrlässigkeit. Der Fußball und seine eigene Welt.

Auf den ersten Blick passt das Ereignis gut in das sich stetig aufhellende Bild. Die Infektionszahlen sinken, die Zahl der Geimpften steigt. Das Leben, wie wir es vor der Pandemie kannten, kehrt allmählich zurück. Warum also nicht ein paneuropäisches Fußballfest feiern, das vor einem Jahr eben wegen der Pandemie abgesagt worden war?

Auf den zweiten Blick fragt man sich allerdings, ob das wirklich alles so, wie es jetzt kommt, sein muss. In Großbritannien, wo nicht nur das Finale der Europameisterschaft ausgetragen werden soll, bereitet die Delta-Variante des Virus selbst dem notorisch optimistischen Premierminister Boris Johnson so große Sorgen, dass er die angekündigte Aufhebung der meisten Corona-Beschränkungen wieder in Frage stellt. Und wenn sogar Russland, wo offizielle Nachrichten nicht negativ sein dürfen, steigende Infektionszahlen meldet, zeigt sich, dass noch nicht alles vorbei ist.

Warum zehn Gastgeberländer?

Das muss nicht gegen die Austragung einer Europameisterschaft sprechen. Aber warum wird das Turnier dann nicht in einem oder höchstens zwei Ländern ausgetragen? Schon 2012, als der damalige UEFA-Präsident Michel Platini seine Idee einer paneuropäischen EM in zwölf (heute zehn) Ländern durchsetzte, wurde die Sinnfrage gestellt. Der Volkssport Fußball würde auf diese Weise schon in vollkommen normalen Zeiten vom internationalen Fanerlebnis zu einem reinen Bildschirmereignis, bei dem Begegnungen mit Menschen aus anderen Ländern mehr zufällig wären.

In Corona-Zeiten grenzt der paneuropäische Reisezirkus an Fahrlässigkeit. Man muss hoffen, dass die Folgen überschaubar bleiben.

Aber der Fußball und seine Funktionäre leben ohnehin in ihrer eigenen Welt. Der Veranstalter hat mit harten Bandagen dafür gekämpft, dass die Spiele vor (reduziertem) Publikum stattfinden. Aber wenn Russland, einer der Gastgeber, unliebsame ausländische Berichterstatter ausschließt, ist von der UEFA nichts zu hören. Wundert sich angesichts all dessen noch jemand über das Ergebnis einer Umfrage, wonach die meisten Deutschen auf die EM mehr oder weniger pfeifen?