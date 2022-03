Corona in China : Weitere Millionenstadt abgeriegelt

China hält an seiner Null-Covid-Strategie fest und reagiert mit drastischen Maßnahmen auf neue Ausbrüche. In Changchun müssen die Bewohner bis auf Weiteres in ihren Häusern bleiben.

In China ist am Freitag abermals eine Millionenstadt wegen eines Corona-Ausbruchs in einen Lockdown versetzt worden. Die Seuchenschutzbehörde der Provinzhauptstadt Changchun im Nordosten des Landes teilte mit, die neun Millionen Einwohner dürften ihre Wohnungen nur noch für PCR-Tests verlassen. Alle zwei Tage dürfe eine Person je Haushalt Lebensmittel einkaufen. Die meisten Unternehmen und Geschäfte sowie alle Schulen wurden geschlossen. Busse, Taxis und U-Bahnen stellten ihren Betrieb ein.

Ausgenommen von den Einschränkungen seien medizinisches, Seuchenschutz- und Sicherheitspersonal sowie Unternehmen, die die Ernährung der Bevölkerung sicherstellen und „Unternehmen von zentraler Bedeutung, die von der Stadt benannt werden“. Weiter hieß es in der Mitteilung der Seuchenschutzbehörde, alle Bewohner „ohne Ausnahme“ sollten dreimal hintereinander auf das Coronavirus getestet werden. Am Freitag waren 23 Neuinfektionen für Changchun, die Hauptstadt der Provinz Jilin gemeldet worden.

In den vergangenen Tagen war es in unterschiedlichen Teilen Chinas zu neuen Ausbrüchen gekommen. Am Freitag wurden landesweit mehr als tausend Neuinfektionen gemeldet. Im internationalen Vergleich ist das wenig. Doch in China, das weiterhin an einer Null-Covid-Strategie festhält, ist von der schlimmsten Lage seit dem Ausbruch der Pandemie in Wuhan vor mehr als zwei Jahren die Rede. Betroffen ist auch die Metropole Schanghai, wo am Freitag alle Schulen auf Online-Unterricht umgestellt wurden.

Unter Chinas Wissenschaftlern werden seit einiger Zeit Wege aus der Null-Covid-Strategie diskutiert, doch mit einer konsequenten Öffnung nach außen wird nicht vor Frühjahr 2023 gerechnet. Einreisende nach China müssen derzeit drei Wochen in Hotelquarantäne verbringen. In der chinesischen Bevölkerung macht sich zunehmend Ermüdung über manche Corona-Maßnahmen breit, auch wegen der wachsenden wirtschaftlichen Kosten, die vor allem die ärmeren Teile der Bevölkerung hart treffen.

Ministerpräsident Li Keqiang wich am Freitag in einer Pressekonferenz der Frage aus, ob es einen Zeitplan für eine Öffnung gebe. Er versprach „wissenschaftlichere und gezieltere“ Maßnahmen. Insbesondere in ländlichen Gegenden wäre das chinesische Gesundheitssystem wohl überfordert, wenn die Zahl ernsthaft erkrankter Corona-Patienten rasch steigen würde.

Noch ernster ist die Lage aber in Hongkong, wo in den vergangenen Wochen Zehntausende Neuinfektionen gemeldet wurden, die wegen des Status der Stadt als Sonderverwaltungsregion in der nationalen Statistik gesondert ausgewiesen werden. Gemessen an der Einwohnerzahl waren dort die Todesfälle unter Corona-Patienten zuletzt auf den höchsten Wert weltweit gestiegen.

Der Hauptgrund dafür ist die vergleichsweise niedrige Impfquote unter den älteren Hongkongern. Viele von ihnen hatten sich einer Impfung verweigert, weil sie angebliche Nebenwirkungen fürchteten, der Regierung misstrauen oder weil sie aufgrund der bis vor Kurzem niedrigen Coronafallzahlen keine Notwendigkeit dazu sahen.