Corona-Krisenhilfe : China jetzt nicht auf den Leim gehen

Peking inszeniert sich als Helfer in der Corona-Not. Dankbarkeit dafür ist in Ordnung. Es muss aber möglich bleiben, die wahren Verhältnisse in China offen anzusprechen.

China schickt jetzt Ärzte nach London, spendet Italien Beatmungsgeräte, liefert Masken an Spanien und stellt weltweit in vier Sprachen sein Handbuch zur Bekämpfung des Coronavirus bereit. Begleitet wird das von der üblichen Propaganda, die glauben machen will, dass Peking das einzige erfolgreiche Modell entwickelt habe, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen.

Schon gibt es Stimmen, die warnen, China wolle in das Vakuum stoßen, das der mangelnde amerikanische Führungswille hinterlassen hat. Andere Stimmen fürchten, Peking könne die Krise und die gegenwärtige Schwäche seiner Systemrivalen nutzen, um die Weltordnung des 21. Jahrhunderts zu bestimmen.

Mag sein. Doch statt wie das Kaninchen vor der Schlange zu erstarren, sollte man China in die Pflicht nehmen und dazu drängen, den Beteuerungen von Kooperation und Transparenz Taten folgen zu lassen. Es ist einfach, einen Container mit Masken und Geräten öffentlichkeitswirksam irgendwo abzuladen. Aber kann Peking auch führen und Hilfe so koordinieren, dass sie dort ankommt, wo sie besonders dringend gebraucht wird?

China zu einem höheren Beitrag verpflichten

Soll China doch eine Koalition der Willigen schmieden, um den Schwächsten der Schwachen beizustehen. Während alle gebannt auf die nach oben schnellenden Totenzahlen in Italien und in New York starren, bahnt sich in den ärmeren und kriegsversehrten Ländern eine Katastrophe an. Bisher hat noch niemand die Hand gehoben, der bereit wäre, diesen Ländern substantiell zu helfen.

Die Corona-Pandemie zeigt, dass globale Gesundheitskrisen nur mit und nicht gegen Peking bekämpft werden können. Viren machen ebenso wenig wie Treibhausgase halt an nationalen Grenzen. Wie beim Kampf gegen den Klimawandel ist es in aller Interesse, wenn China sich zu einem höheren Beitrag verpflichtet.

Beifall aus Deutschland

Natürlich lassen sich die chinesischen Erfahrungen, anders als Peking das behauptet, nicht einfach kopieren. Staatschef Xi Jinping spricht gern vom chinesischen Modell; damit will er suggerieren, dass das unter seiner Führung noch autoritärer gewordene Herrschaftssystem den westlichen Demokratien überlegen sei.

Auch jetzt wieder spenden Leute in Deutschland ihm Beifall dafür, während sie an den eigenen Politikern herumnörgeln. Die gleichen Leute würden vermutlich heftig protestieren, wenn ein Wachmann mit roter Armbinde vor der Haustür stünde und sie zwei Monate nicht herausließe. Letztlich muss jede Gesellschaft für sich entscheiden, wie sie die Zielkonflikte zwischen Gesundheit und Wirtschaft, persönlicher Freiheit und Solidarität ausloten will.

Hilfe nicht aus Nächstenliebe

Jenseits der Systemfrage haben Chinas Ärzte und Wissenschaftler aber zweifellos wertvolle Erfahrungen beizutragen. Schließlich sind sie bei der Behandlung von Covid-19, der Eindämmung des Virus und der Sammlung der dafür hilfreichen Daten allen anderen zwei Monate voraus. Auch Chinas Erfahrungen mit der Wiederbelebung der Wirtschaft nach dem Stillstand könnten einige Lehren bereithalten.

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach. Natürlich hilft China nicht aus reiner Nächstenliebe. Sicher wird es bemüht sein, seinen Technologiefirmen Märkte zu eröffnen, die nun Software zum Nachverfolgen von Kontaktpersonen und zur Identifizierung von Orten mit erhöhtem Ansteckungsrisiko anbieten. Auch traditionelle chinesische Medizin bewirbt China nun offensiv im Rahmen seiner Hilfsangebote. Das wird man kaum verhindern können. Xi als weisen Staatsmann preisen Doch je mehr man China in die Pflicht nimmt, desto eher wird es entzaubert. Die Klagen in Spanien über fehlerhafte Tests eines chinesischen Herstellers zeigen, dass China die Inszenierung als großherziger Spender leicht auf die Füße fallen kann. Anders als im eigenen Land kann die Führung solche Pannen nicht einfach unter den Teppich kehren. Mehr Verantwortung und multilaterale Kooperation bedeuten eben auch ein Wagnis, das Peking bisher gescheut hat, wenn und weil es das „Narrativ“ nicht kontrollieren konnte. Mehr zum Thema 1/ Wohltaten aus China sind meistens an die Bedingung geknüpft, dass die Beschenkten chinesische Menschenrechtsvergehen nicht mehr kritisieren. Noch lieber sieht Peking es, wenn sie Xi Jinping als weisen Staatsmann preisen. Leider überbieten sich schon jetzt viele Manager, Wissenschaftler und Staatschefs darin, der chinesischen Führung zu huldigen. Serbiens Präsident Vučić wurde in China zum Publikumsliebling, als er die chinesische Fahne küsste. Kooperation notwendig Es ist nichts dagegen zu sagen, sich für Hilfe in der Not zu bedanken. Nur darf das nicht dazu führen, dass es irgendwann nicht mehr möglich ist, die wahren Verhältnisse in China offen anzusprechen. Zu dieser Wahrheit gehört eben auch, dass chinesische Politiker die Krise anfänglich vertuscht und die Ausbreitung des Virus damit befördert haben. Es mag bitter sein, wenn ausgerechnet China, bei allen menschlichen und wirtschaftlichen Kosten, die es selbst zu tragen hat, womöglich Kapital aus der Epidemie schlagen kann. Aber Anschuldigungen helfen nicht weiter. Es ist bedauerlich, dass Amerika immer wieder mit dem Finger auf Peking zeigt, um von eigenen Problemen abzulenken. Das schürt Spannungen zu einer Zeit, in der Kooperation notwendig ist.

false