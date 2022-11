Corona in China : Kleine Lockerungen bei großem Frust

China tastet seine Null-Covid-Politik an. Das nützt den Millionen im Lockdown nichts. Die Lage ist so zugespitzt wie seit April nicht mehr.

Fluggäste am Flughafen in Peking werden gebeten, Informationen über ihren Gesundheitszustand abzugeben. Bild: AP

Fluggesellschaften, die mit Corona infizierte Passagiere nach China bringen, sollen dafür künftig nicht mehr bestraft werden. So klingt es, wenn die chinesische Regierung eine Lockerung ihrer Null-Covid-Politik verkündet. Bisher wurde eine Flugverbindung wochenweise ausgesetzt, wenn auf einem Flug nach der Landung in China mehr als vier Prozent der Passagiere positiv getestet wurden. Dass alle Passagiere beim Einsteigen negative Coronatests vorweisen konnten, spielte keine Rolle. Diese Strafmaßnahme, die zu extrem hohen Ticketpreisen geführt hat, wird nun abgeschafft. Das gab die Nationale Gesundheitskommission am Freitag in Peking bekannt.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei. Folgen Ich folge



Insgesamt wurden zwanzig marginale Lockerungen verkündet, nachdem das höchste Führungsgremium des Landes sich am Donnerstag erstmals seit dem Parteitag der Kommunistischen Partei mit der Coronalage befasst hatte. In der Sitzung hatte Parteichef Xi Jinping ein Festhalten an seiner Null-Covid-Politik bekräftigt und zugleich signalisiert, dass diese künftig etwas weniger exzessiv umgesetzt werden soll. So sollen Kontaktpersonen von Kontaktpersonen nicht mehr zwangsisoliert werden. In der Vergangenheit kam es in Einkaufszentren und Parks immer wieder zu Massenpanik, wenn über Lautsprecher bekanntgegeben wurde, dass die Ausgänge gesperrt würden, weil eine infizierte Person in den Tagen zuvor die Anlage besucht habe.