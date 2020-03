Aktualisiert am

Deutsche Segler in Gefahr : Geleitzug aus der Karibik?

Hunderte Deutsche sitzen wegen der Corona-Pandemie zwischen Antigua und den Bahamas auf ihren Segelschiffen fest. Eine Gruppe von ihnen plant deshalb, in zwei großen Verbänden zurück über den Atlantik zu segeln. Ein riskantes Unterfangen.

In der Karibik ist im Frühjahr immer eine Menge los. Die Segelsaison läuft auf Hochtouren. Tausende Europäer schippern zu dieser Jahreszeit durch die paradiesischen Gewässer, mit ihren palmengesäumten Stränden und einsamen Buchten. Seit einigen Tagen ist der entspannte Segeltourismus zielgerichteter Betriebsamkeit gewichen. Auf den Antillen chatten gerade sehr viele Europäer miteinander.

Auch die Deutschen. Eine Whatsapp-Gruppe nach der anderen entsteht, die sich binnen weniger Stunden mit Dutzenden und Aberdutzenden von Teilnehmer füllt. Ihre Namen sind Programm: „Sailing home“. „Shipping home german“ oder „Sailing home April 2020.”

Das liegt an der Corona-Pandemie. Wochenlang war die Karibik von ihr verschont geblieben. Inzwischen aber hat das Virus auch diesen Teil der Welt erreicht. Auf nahezu jeder noch so kleinen Antilleninsel sind inzwischen Corona-Fälle registriert worden. Und das bringt die Segler in die Bredouille. „Unsere Crew hat abgesagt! Nun sind wir ganz allein auf dem riesigen Katamaran und müssen wohl zu zweit über den Atlantik“, schreibt eine Nutzerin. „Falls jemand jemanden kennt, der ohne Boot festhängt und mit nach Europa möchte, bitte Nachricht!“

Sie ist nicht die Einzige. Eine Mutter sucht statt einer Besatzung für ihr Boot eine Mitfluggelegenheit für den eigenen Nachwuchs. „Wir müssen unsere Kinder nach Hause bringen, die brauchen aber Begleitung.“ „Antigua dicht“, schreibt einer, der es gerade noch geschafft hat, die Insel anzusteuern. Ein anderer bestätigt kurz darauf, er habe schon nicht mehr anlegen dürfen.

Das Coronavirus hat in dem Inselstaat, zu dem neben Antigua und Barbuda noch eine Vielzahl kleinerer Inseln gehören, eine regelrechte Kettenreaktion ausgelöst. Am Donnerstag schloss der internationale Flughafen. Am Freitag dann verhängte Premierminister Gaston Browne den Notstand. Seitdem gilt eine nächtliche Ausgangssperre. Touristen kommen ebenso wenig noch ins Land wie Besatzungen. Bis zum Monatsende müssen die meisten großen Hotels schließen. Und wie lange die Segler überhaupt noch frei dort rumlaufen dürfen, ist offen.

Eine andere Insel in der Karibik anzusteuern, ist ebenfalls kaum noch zu empfehlen. Das Risiko, auch dort noch nicht mehr ankern zu dürfen, wächst stündlich. Und wer außerhalb der Fünf-Seemeilen-Zone bleiben muss, der kommt auch weder an Diesel, noch Wasser oder Nahrungsvorräte. Kein Wunder also, dass immer mehr Segler inzwischen überlegen, wie sie schleunigst zurück Europa segeln können – zumal die meisten Boote von den ab Juni über die Karibik ziehenden Hurrikans sonst zerstört werden könnten.

Nach Europa zu segeln ist aber leichter gesagt als getan. Die schnellste Überfahrt auf einer der jahrhundertealten so genannten Blauwasserrouten dauert, je nach Boot, zwischen zwei und acht Wochen. Er führt von der Karibik an der amerikanischen Ostküste hinauf mit Zwischenstopp auf den Bermudas. Von dort geht es hinüber zu den Azoren, dem zweiten Verpflegungshalt, und dann weiter gen Norden, bevor die Boote an der iberischen Halbinsel wieder auf europäisches Festland stoßen.

Schon unter idealen Bedingungen ist dieser Weg eine Herausforderung. Unter den gegebenen Umständen sei er ein riskantes Abenteuer, sagt Johannes Bravidor. Der 41 Jahre alte Segler, zuletzt Finanzvorstand für ein Schweizer Unternehmen, hat sich mit einer Handvoll weiterer Deutscher zusammengeschlossen und versucht in diesen Tagen von Antigua aus, die Überfahrt zu organisieren.