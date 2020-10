Infektionszahlen steigen : Belgien zieht die Zügel an, die Niederlande lassen sie locker

In den Niederlanden gibt es keine generelle Maskenpflicht. Ausnahmen gibt es in manchen Großstädten. Bild: AFP

Die „Vierer-Regel“, so stand es am Mittwochmorgen in großen Lettern auf der Titelseite der Tageszeitung „Le Soir“. Damit war immerhin eines klar: Die neue belgische Regierung hat es geschafft, ihre neuen Einschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie gut zu kommunizieren.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. F.A.Z.

Der vorigen Ministerpräsidentin Sophie Wilmès war das immer weniger gelungen. Sie hatte sogar kurz vor ihrer Ablösung Maßnahmen gelockert, obwohl die Infektionszahlen in die Höhe schossen. Der Nachfolger Alexander De Croo, erst seit ein paar Tagen im Amt, setzte gleich in seiner ersten Pressekonferenz am Dienstag einen anderen Stil – und eine andere Botschaft: „Was wir verlangen, ist nicht einfach“, sagte der flämische Liberale, „aber notwendig, um zu verhindern, dass wir in dieselbe Lage kommen wie im März-April“.