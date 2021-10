Australien und Neuseeland : Was der Abschied vom Null-Covid-Ziel bedeutet

Etwa drei Monate haben die Bewohner Sydneys im Lockdown verbracht. In der nächsten Woche dürfen sie endlich wieder ohne Einschränkung ihre Häuser verlassen, Kneipen, Geschäfte und Theater besuchen. Der Grund für die gute Nachricht: Der Bundesstaat New South Wales und seine Hauptstadt haben ihr Etappenziel geschafft, 70 Prozent der Bevölkerung, die älter als 16 Jahre alt ist, wurde zweimal gegen Corona geimpft. Einem nationalen Plan zufolge sind mit Erreichen des Ziels Lockerungen verbunden, auch wenn landesweit täglich derzeit noch mehr als 2000 Fälle dazukommen. „Wir haben den ersten großen Meilenstein überschritten, durch den die Australier ihr Leben zurückbekommen“, sagte Scott Morrison am Donnerstag in Canberra.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien.



Sydney kann also erst einmal aufatmen, während andere Regionen weiter mit harten Beschränkungen leben, darunter Melbourne, das etwa 250 Tage im Lockdown verbracht hat, mehr Zeit als jede andere Stadt weltweit. „Die Öffnung in New South Wales sollte dem Rest des Landes als Zeichen der Hoffnung gelten“, sagte Morrison. Seine Regierung glaubt schon seit einigen Wochen nicht mehr daran, die Zahl der Neuinfektionen noch einmal auf null drücken zu können. Der Grund sei die Delta-Variante. „Überall auf der Welt haben die Menschen realisiert, dass mit der Delta-Variante das Virus irgendwann kommt. Das sehen wir in Neuseeland und hier in den östlichen Bundesstaaten“, sagte Morrison.