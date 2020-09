Angst vor Corona : Viele Briten wollen nicht zurück an ihren Arbeitsplatz

In dieser Woche beginnt im Königreich das neue Schuljahr, aber hunderte Schulen werden einstweilen geschlossen bleiben. An ihrer Spitze stehen Direktoren, die die Rückkehr zum Unterrichtsalltag für zu abrupt halten und sich den Regierungsanweisungen widersetzen. Unterstützung finden sie nicht nur bei den Gewerkschaften. Millionen Eltern fürchten, ihre Kinder könnten sich und andere Familienmitglieder mit dem Corona-Virus anstecken. Bis zu einem Viertel aller Schüler könnten deshalb zuhause bleiben, ergab eine Umfrage. Den Eltern drohen Bußgelder.

Dies ist nicht die einzige Form zivilen Ungehorsams, mit der sich die Regierung derzeit herumschlägt. Die Hochschulgewerkschaft UCU forderte die Studenten auf, aus Infektionsschutzgründen den Universitäten fernzubleiben. Das größte Problem aber bleiben die Millionen Briten, die ihre Jobs von zuhause aus erledigen. Seit Juli ermuntert sie Premierminister Boris Johnson dazu, wenn möglich an den Arbeitsplatz zurückzukehren und den Alltag wieder „normaler“ zu leben. Aber Erfolg will sich nicht einstellen. Die Beschäftigten bleiben überwiegend zuhause.

Nur 17 Prozent am Arbeitsplatz

Seit der Verhängung des Lockdowns Ende März hat sich das Leben in den Innenstädten kaum erholt. Die Vorsitzende des Industrieverbandes CBI, Carolyn Fairbairn, sprach unlängst von „Geisterstädten“ und warnte vor einem „hohen Preis für die lokalen Geschäfte, Arbeitsplätze und gesellschaftlichem Zusammenhalt“. In London stehen die Büroviertel in der „City“ oder in Canary Wharf fast leer. Laut „Sunday Times“ ergab eine Auswertung von Handydaten, dass nur 17 Prozent der Beschäftigten zu ihrem Arbeitsplatz zurückgefunden haben. Im Regierungsviertel sollen nur zehn Prozent der Beschäftigten im Büro sitzen. Geschäfte, Cafes und Pubs, die sich in den früheren Arbeitszentren niedergelassen haben, kämpfen ums Überleben.

Die Regierung ist mittlerweile so verzweifelt, dass sie eine Kampagne in Auftrag gegeben hat. In Regionalzeitungsanzeigen werden die Bürger beruhigt, dass die Rückkehr zum Arbeitsplatz sicher sei. Ein Mitarbeiter Johnsons wurde mit der Warnung zitiert, dass jene, die zuhause bleiben, eher mit Entlassungen rechnen müssten. Das wiederum brachte die Labour Party auf die Palme, die sogleich davor warnte, „Jobs gegen Gesundheit“ auszuspielen. Aber auch konservative Abgeordnete, die Wahlkreise in Pendlerstädten vertreten, fürchten negative Reaktionen ihrer Wähler. In den „Commuter Belts“ freuen sich viele Geschäfte über den neuen Zulauf durch die Heimarbeiter.

Eine Weile lang hatte die Vorsicht der Bürger die Verantwortlichen in Downing Street geradezu stolz gemacht. Der Botschaft „Bleiben Sie zuhause, wenn Sie können“, die Johnson im Frühjahr wochenlang wiederholt hatte, waren die Briten so diszipliniert gefolgt, wie sie sonst nur in der Schlange warten. Der Soziologe David Goodhart erklärt dies mit der zeitversetzten Corona-Politik Johnsons. „Weil wir ein bisschen später in den Lockdown gegangen sind als andere Länder, glaubte die Regierung, den Menschen Angst einjagen zu müssen, um sie sofort zuhause zu halten.“ Warum aber verfängt Johnsons Gegenbotschaft nicht, die er inzwischen mit vergleichbarer Verve vertritt?

„Angstmache und Infantilisierung“

Goodhart, der seit Monaten die Corona-Politik im Königreich und in Deutschland vergleicht, macht hierfür vor allem die „hysterische Berichterstattung“ der britischen Fernsehanstalten verantwortlich. Im Gegensatz zur eher nüchternen Herangehensweise in Deutschland habe insbesondere die BBC „hochemotional“ berichtet, „mit vielen Tränen von Hinterbliebenen, einem Weltuntergangston und einem Schwerpunkt auf den Versäumnissen der Behörden“. Er sieht in dieser „Angstmache und Infantilisierung“ eine Erklärung dafür, „dass die Briten nur zögerlich zur Arbeit zurückgehen“.