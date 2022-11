Aktualisiert am

Klimagipfel in Verlängerung

Klimagipfel in Verlängerung :

Klimagipfel in Verlängerung : Wohl Einigung auf Klimafonds für besonders betroffene Länder

Lange wurde gerungen: In der Verlängerung der Weltklimakonferenz einigen sich die Staaten auf die Einrichtung eines Finanztopfs für besonders gebeutelte Länder. Ein möglicher Abschied von Öl und Gas wird nicht adressiert.

Bei der Weltklimakonferenz in Ägypten rückt eine Einigung nach harten Konfrontationen am Vormittag in Reichweite. Der zähe Streit über Ausgleichszahlungen für arme Länder, die besonders unter der Klimakrise leiden, wurde beigelegt. Eingerichtet werden soll ein neuer Finanztopf, wie es vor allem die sogenannten Entwicklungsländer schon lange gefordert haben. Die Zahlungen sollen helfen, fatale Folgen der Erderwärmung wie Dürren, Überschwemmungen und Wirbelstürme, aber auch den steigenden Meeresspiegel oder Wüstenbildung abzufedern.

Der Fonds soll dazu durch andere Instrumente ergänzt werden. Vorgesehen ist auch, dass die Unterstützung auf besonders gefährdete Staaten konzentriert werden soll – eine zentrale Forderung der EU und weiterer Industriestaaten.

Konkret beschlossen werden soll in Scharm el-Scheich allerdings zunächst nur die Einsetzung einer Kommission für den Aufbau des Fonds, über deren Empfehlungen dann auf der nächsten UN-Klimakonferenz Ende 2023 in Dubai beraten werden soll. Zur heiklen Frage der Finanzstruktur und des Einzahlerkreises gibt es zunächst keine Festlegungen. Damit wird offengelassen, ob der Fonds unter dem Dach der UN-Klimarahmenkonvention oder des Pariser Klimaschutzabkommens aufgebaut werden soll. Letzteres könnte ein Heranziehen auch wichtiger sogenannter Schwellenländer wie China für Einzahlungen in den Fonds erleichtern.

Verhandlungsführer der G-77 optimistisch

Am Abend lag den Unterhändlern aus den rund 200 Staaten auch ein offizieller Entwurf für eine Abschlusserklärung vor. In dem elfseitigen Papier der ägyptischen Konferenzleitung wird von allen Ländern ein schrittweiser Kohleausstieg gefordert. Nicht aufgegriffen wird aber weiter die Forderung etlicher Staaten und Klimaaktivisten, auch den Abschied von Öl und Gas festzuschreiben.

Nabeel Munir, pakistanischer Verhandlungsführer der G-77-Gruppe aus mehr als 130 Entwicklungsländern, sprach immerhin von einer Grundsatzeinigung. „Ich denke, der aktuelle Entwurf zu den Schäden und Verlusten ist mehr oder weniger endgültig“, sagte er der dpa. Es sei ein „guter Kompromiss“, auch wenn nicht die Wünsche aller Länder erfüllt worden seien.

Weitere neue Vorlagen gab es unter anderem zu den Klimazielen generell sowie dem angestrebten Arbeitsprogramm zur Emissionssenkung. Ausdrücklich bekräftigt wird das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Auch wird anerkannt, dass dafür „sofortige“ und „nachhaltige“ Senkungen der Treibhausgasemissionen erforderlich sind. Diese sollen bis 2030 um 43 Prozent verglichen mit dem Stand von 2019 sinken.

Auch im Entwurf für das Arbeitsprogramm werden die Staaten aufgefordert, ihre Emissionsziele für die Zeit bis 2030 nachzuschärfen. Enthalten ist allerdings weiterhin eine von Seiten der EU bisher strikt abgelehnte Formulierung, wonach das Programm nicht zu neuen, strengeren Zielvorgaben führen dürfe. Allerdings ist die neue Formulierung weniger rigoros als in einer früheren Version. Das Ziel einer Abkehr von der Kohle und auch generell von „ineffizienten“ Subventionen für fossile Energieträger wird erwähnt, ebenso das Ziel eines Ausbaus erneuerbarer Energien.

„Gerüst ohne Inhalt“

Der Grünen-Europaabgeordnete Michael Bloss kritisierte das absehbare Ergebnis als ungenügend. „Der Klimaschäden-Fonds ist eine leere Hülle“, sagte er. „Es ist nicht geklärt, ob Länder wie China und Saudi-Arabien in den Fonds einzahlen werden oder aus dem Fond Geld bekommen können. Wenn die zentralen Fragen nicht geklärt werden, wird es ein Gerüst ohne Inhalt bleiben.“