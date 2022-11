COP27 : Klimakonferenz beschließt Fonds für klimabedingte Schäden

Lange wurde gerungen: In der Verlängerung der Weltklimakonferenz einigen sich die Staaten auf die Einrichtung eines Finanztopfs für besonders gebeutelte Länder. Wer in den Fonds einzahlen soll, bleibt zunächst unklar.

Die Weltklimakonferenz in Ägypten hat sich erstmals auf einen gemeinsamen Geldtopf zum Ausgleich von Klimaschäden in ärmeren Ländern geeinigt. Den neuen Fonds beschlossen die Vertreter von rund 200 Staaten am frühen Sonntagmorgen. Die notwendige Billigung der Abschlusserklärung stand allerdings noch aus.

Vorgesehen ist der Entscheidung zufolge zunächst die Einsetzung einer Übergangs-Kommission, die Empfehlungen dazu erarbeiten soll. Darüber soll dann auf der nächsten UN-Klimakonferenz Ende 2023 in Dubai beraten werden.

Abgefedert werden sollen unabwendbare Folgen der Erderhitzung wie immer häufigere Dürren, Überschwemmungen und Stürme, aber auch der steigende Meeresspiegel und Wüstenbildung. Die Frage hatte sich als größter Streitpunkt durch die zweiwöchige Konferenz in Scharm el Scheich gezogen, die um rund 36 Stunden verlängert wurde.

„Wichtiger Schritt in Richtung Gerechtigkeit“

In dem Beschluss werden keine Summen für den neuen Entschädigungsfonds genannt. Vertagt wurde auch der Konflikt, ob Schwellenländer mit hohen Emissionen und starker Wirtschaftskraft wie China ebenfalls zu den Einzahlern gehören sollen. Bereits jetzt ist zur Finanzierung aber auch von nicht näher definierten „weiteren Finanzquellen“ die Rede.

Begünstigt werden sollen Entwicklungsländer, die besonders gefährdet sind. Auf diese Eingrenzung hatte besonders die EU gepocht. Die USA blockierten das Thema zunächst, während die als G-77 bekannte Gruppe aus mehr als 130 Entwicklungsländern zusammen mit China Druck aufbaute. Die Europäische Union schwenkte nach anfänglicher Zurückhaltung schließlich um.

UN-Generalsekretär António Guterres lobte die Einigung der Weltklimakonferenz auf einen Geldtopf zum Ausgleich von Klimaschäden als „wichtigen Schritt in Richtung Gerechtigkeit“. „Sicherlich ist das nicht genug, aber es ist ein dringend benötigtes politisches Signal, um verloren gegangenes Vertrauen wieder herzustellen“, sagte Guterres in einer auf Twitter veröffentlichten Videobotschaft. Die Stimme der am heftigsten von der Klimakrise betroffenen Staaten müsse gehört werden. Die Vereinten Nationen würden den begonnenen Prozess eng begleiten, kündigte der UN-Chef an.

Über 3 Milliarden Menschen betroffen

Ani Dasgupta, Präsident der US-Denkfabrik World Resources Institute, sprach von einem „historischen Durchbruch“. Der Fonds werde ein Rettungsring sein „für arme Familien mit zerstörten Häusern, Bauern mit ruinierten Feldern und Inselbewohner, die vom Zuhause ihrer Vorfahren vertrieben wurden“. Zugleich reisten Vertreter der Entwicklungsländer ohne klare Zusagen darüber ab, wie der Geldtopf beaufsichtigt werden soll.

Dem World Resources Institute zufolge leben weltweit mehr als 3,3 Milliarden Menschen in Gegenden, die besonders gefährdet sind vom Klimawandel.

Klima-Experte Jan Kowalzig von Oxfam Deutschland bezeichnete die Einigung als „Meilenstein“ und „echten Erfolg im Kampf gegen den Klimawandel“. Jahrelang sei ein solcher Geldtopf von den reichen Staaten abgeblockt worden aus Angst, für das Verursachen der Klimakrise haftbar gemacht zu werden. „Dass sich die Industrieländer nun endlich bewegt haben, war mehr als überfällig angesichts der Zerstörungen, die die Klimakrise schon jetzt in vielen der ärmeren Länder des Globalen Südens anrichtet“, sagte er.

Abschied von Öl und Gas wird nicht adressiert

Am Abend lag den Unterhändlern aus den rund 200 Staaten auch der offizielle Entwurf für eine Abschlusserklärung vor. In dem elfseitigen Papier der ägyptischen Konferenzleitung wird von allen Ländern ein schrittweiser Kohleausstieg gefordert. Nicht aufgegriffen wird aber weiter die Forderung etlicher Staaten und Klimaaktivisten, auch den Abschied von Öl und Gas festzuschreiben.

Weitere neue Vorlagen gab es unter anderem zu den Klimazielen generell sowie dem angestrebten Arbeitsprogramm zur Emissionssenkung. Ausdrücklich bekräftigt wird das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Auch wird anerkannt, dass dafür „sofortige“ und „nachhaltige“ Senkungen der Treibhausgasemissionen erforderlich sind. Diese sollen bis 2030 um 43 Prozent verglichen mit dem Stand von 2019 sinken.

Auch im Entwurf für das Arbeitsprogramm werden die Staaten aufgefordert, ihre Emissionsziele für die Zeit bis 2030 nachzuschärfen. Enthalten ist allerdings weiterhin eine von Seiten der EU bisher strikt abgelehnte Formulierung, wonach das Programm nicht zu neuen, strengeren Zielvorgaben führen dürfe. Allerdings ist die neue Formulierung weniger rigoros als in einer früheren Version. Das Ziel einer Abkehr von der Kohle und auch generell von „ineffizienten“ Subventionen für fossile Energieträger wird erwähnt, ebenso das Ziel eines Ausbaus erneuerbarer Energien.

China froh über Klimadialog mit USA

Chinas Klimagesandter Xie Zhenhua hat die ersten Gespräche mit seinem US-Kollegen John Kerry nach der Wiederaufnahme der Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern in der Klimapolitik als „konstruktiv“ gelobt. Es sei vereinbart worden, nach der Klimakonferenz „die formellen Gespräche fortzusetzen, einschließlich persönlicher Treffen“, sagte er am Rande der Weltklimakonferenz in Scharm El Scheich.

Zugleich hob Xie aber die anhaltenden Differenzen mit den westlichen Ländern hervor und wies die Idee zurück, dass China nicht mehr als Entwicklungsland betrachtet werden sollte, obwohl das Land die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist. Dieser Status ist bei der Finanzierung von Klimahilfen von entscheidender Bedeutung. Das Pariser Abkommen von 2015 mache „sehr deutlich, dass die Verantwortung für die Bereitstellung von Finanzmitteln (...) bei den Industrieländern liegt“, betonte Xie.