Die Ergebnisse von Glasgow : Ein Klima-Pakt, der hoffen lässt

Die Weltklimakonferenz hat fast 200 Mitgliedstaaten, und es gilt das Prinzip der Einstimmigkeit. Unter diesen Voraussetzungen einen Kompromiss zu schließen, der mehr abbildet als den kleinsten gemeinsamen Nenner, ist eine schier unlösbare Aufgabe. Nach zwei Wochen Verhandlungen in Glasgow waren es die klimapolitisch engagierten Länder, die das Wesen jener Kompromisse beschworen, um einerseits ihr deutliches Missfallen mit den verwässerten Einigungen auszudrücken, andererseits aber Zustimmung zu signalisieren, um nicht den ganzen Prozess zum Einsturz zu bringen.

Der Glasgow-Klimapakt, so der Titel des Abschlussdokumentes, ist zwar weit von dem entfernt, was die Welt vor der Erderhitzung und ihren schweren Folgen bewahrt. Das kann jedoch keine Konferenz allein leisten. Angesichts der stark auseinandergehenden Interessen der Staaten gehen vom Klimapakt in Glasgow aber wichtige und ermutigende Signale aus. Zum ersten Mal einigt sich eine Weltklimakonferenz nicht allein auf Temperaturziele, sondern auf Vorgaben für bestimmte Energiesektoren. Die Ankündigung, dass es eine weltweite Abkehr von der Kohle und das Ende von ineffizienten Subventionen fossiler Energieträger gibt, ist gegen den Widerstand der Kohle- und Ölstaaten erfolgt – und zeigt, dass auch sie sich zumindest bewegen.

Nach wie vor gibt es Schlupflöcher

Es ist den Staaten außerdem gelungen, das sogenannte Regelbuch des 2015 geschlossenen Pariser Klimaabkommens zu verabschieden. Beim Emissionshandel mussten zwar Zugeständnisse an Länder wie China und Indien gemacht werden, die einen Teil der Zertifikate aus den alten Verfahren weiter handeln dürfen. Aber im Grundsatz ist ein System entstanden, das funktionstüchtig zu werden verspricht. Es verhindert die Doppelanrechnung von Klimazertifikaten, was einer Einladung entsprochen hätte, Einsparziele schönzurechnen.

Nach wie vor gibt es Schlupflöcher, nicht nur beim Emissionshandel, sondern auch für die Fristen, um nationale Einsparziele zu erreichen, oder bei den Transparenzregeln, nach denen sich die Länder gegenseitig kontrollieren können. Wer die Regeln umgehen will, kann nicht wirklich daran gehindert werden. Solange es keinen robusten Sanktionsmechanismus gibt, der ein Thema der nächsten Jahre sein wird, bleiben nur das wachsende Umweltbewusstsein auch in Entwicklungs- und Schwellenländern und der internationale Druck, um Verfehlungen verhindern zu können.

Die ärmsten Länder der Welt sind dabei allerdings weiterhin auf die reichsten angewiesen. Das 2015 gegebene Versprechen Amerikas, für Klimaanpassung Milliarden zur Verfügung zu stellen, hat Präsident Trump gebrochen. Jetzt soll der globale Süden bis 2025 von den USA und der EU für Präventionsmaßnahmen zwar doppelt so viel Geld wie 2019 erhalten. Doch selbst der Klimasondergesandte Kerry gesteht ein, dass er nur bis zu den amerikanischen Zwischenwahlen im nächsten Jahr feste Zusagen geben kann.

Aufbruch zur Weltklima-Außenpolitik

Blockiert haben Europa und die USA Fortschritte zur Kompensation der Schäden, die der Klimawandel schon verursacht hat. Sie gestehen zwar ihre Schuld für den Klimawandel ein, sehen aber rechtliche Gründe, warum sie für die Schäden nicht aufkommen wollen. Je mehr Dürren und Fluten aber kommen, die auf den Klimawandel zurückgeführt werden können, desto mehr werden die betroffenen Staaten diese Hilfen zur Vertrauensfrage machen.

Auch manche der Abkommen und Initiativen, die in der ersten Verhandlungswoche bekannt gegeben wurden, müssen noch beweisen, dass sie halten, was sie versprechen. Wie genau etwa das Verbot der Entwaldung kontrolliert werden soll, ist noch nicht klar. Wichtiger als die einzelnen Initiativen dürfte jedoch die Entwicklung sein, für die sie stehen: In strittigen Fragen können sich in Zukunft internationale Allianzen der Willigen bilden, die eine Entwicklung anstoßen, die später in den UN-Prozess eingebunden wird. Schon im kommenden Jahr soll es ein Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs zu Beginn der Klimakonferenz geben. Das ist Zeichen einer sich beschleunigenden Klima-Außenpolitik, die darauf setzt, dass nicht nur nationale Wege verfolgt werden.

Das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, ist nach Glasgow nicht in weitere Ferne gerückt, aber auch nicht greifbar nahe geworden. Die Emissionen steigen weiter. Schon um 2030 wird die Grenze laut dem Weltklimabericht deshalb überschritten. Ankündigungen wie jene Chinas und Indiens, in 40 und 50 Jahren klimaneutral zu werden, helfen nur dann, wenn die Senkung der Emissionen jetzt beginnt. Die Klimakonferenz hat mehr als den kleinsten gemeinsamen Nenner erreicht, wenn auch nicht viel mehr. Entscheidend ist, was die Staaten jetzt daraus machen.