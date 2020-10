Anti-Terror-Ermittlungen : Mann bei Paris enthauptet

In Conflans-sur-Honorine nordwestlich von Paris ist ein Lehrer mutmaßlich von einem Islamisten am Freitagnachmittag enthauptet worden. Die Nachricht entfaltet Schockwirkung, denn es handelt sich bei dem Opfer laut ersten, noch nicht von den Ermittlern erhärteten Informationen um einen Geschichtslehrer, der seinen Schülern vor kurzem die Mohammed-Karikaturen der Satirezeitung „Charlie Hebdo“ gezeigt haben soll. Der bei der Polizeiintervention getötete Täter soll der Vater eines Schülers des Geschichtslehrers sein. Er soll den Pädagogen vorsätzlich nachgestellt haben, um ihn „zu bestrafen“, weil er den Propheten vor den Kindern beleidigt habe.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. F.A.Z.



Präsident Emmanuel Macron berief sofort einen Krisenstab ein und wollte sich an den Tatort begeben. Die Zeitung „Le Parisien“ meldete unter Berufung auf Ermittlerkreise, dass es sich bei dem Täter um einen polizeibekannten Gefährder handelte. Seine Polizeiakte trage den Vermerk S für „Sicherheitsrisiko“, hieß es. Der Geschichtslehrer soll in den vergangenen Tagen in den sozialen Netzwerken von Eltern bedroht worden sein, die sich an seinem Unterricht zur Pressefreiheit störten. Am 5. Oktober soll ein von muslimischen Eltern geführter Elternverein bei der Schulleitung Beschwerde eingereicht haben, weil der Lehrer „islamophobe“ Ideen im Klassenzimmer verbreite, schrieb „Le Parisien“. Der Fall sei im Bildungsministerium bekannt gewesen. Bildungsminister Jean-Michel Blanquer hatte erst kürzlich angekündigt, den Kampf für Laizität in den Klassenzimmern verstärken zu wollen.

In Paris läuft gerade der Charlie-Hebdo-Prozess. Noch bis Mitte November müssen sich die Helfer der Terroristen vor Gericht verantworten, die am 7. Januar 2015 in die Redaktion der Satirezeitung „Charlie Hebdo“ eingedrungen waren. Die Zeitung hatte die Mohammed-Karikaturen zum Prozessauftakt nachgedruckt, was der Lehrer zum Anlass genommen haben soll, sie seinen überwiegend muslimischen Schülern zu zeigen, um sie für die Frage der Meinungs- und Pressefreiheit zu sensibilisieren. Der Lehrer unterrichtete an einer Mittelschule (Collège) in Conflans-Saint-Honorine. Die beschaulich an der Seine gelegene Stadt war lange durch seinen Bürgermeister, den ehemaligen sozialistischen Premierminister Michel Rocard bekannt.

Als die Polizei gegen 17.30 Uhr am Tatort, einem Wohnviertel in Conflans-sur-Honorine eintraf, war der Täter noch beim Opfer und bedrohte die Polizeibeamten mit seinen Waffen, bevor er die Flucht ergriff. Laut ersten Angaben soll er über ein Messer und über eine Schusswaffe verfügt haben. Über Twitter warnten die Beamten die Anwohner. Das Viertel wurde weiträumig abgeriegelt. Die Polizisten konnten den mutmaßlichen Täter in der Nachbargemeinde Eragny stellen. Er leistete Widerstand und versuchte die Beamten anzugreifen, so dass diese zu ihren Schusswaffen griffen. Der Mann ist den Schussverletzungen erlegen, wie die Polizei bestätigte. Die Terrorstaatsanwaltschaft ermittelt.

Innenminister Gerald Darmanin unterbrach eine Reise in Marokko, um zum Tatort zu kommen. Er kündigte die Einrichtung eines Krisenstabs mit Präsident Macron und Premierminister Castex an. Auch Castex wollte sich umgehend nach Conflans-sur-Honorine begeben. In der Stadt liegt ein großes Polizeikommissariat, das für die umliegenden sozialen Brennpunktsiedlungen zuständig ist. Zu dem Revier gehört auch eine auf Kriminalität und Islamismus spezialisierte Einheit, die sogenannte Antikriminalitätsbrigade (BAC). Der Bürgermeister von Eragny, Thibault Humbert, lobte das schnelle Eingreifen der Polizei. Der Angriff sei von „entsetzlicher Gewalt“ gewesen. Marine Le Pen, Vorsitzende der rechtspopulistischen Partei Rassemblement National, sagte: „Der Islamismus hat uns den Krieg erklärt. Wir müssen ihn mit Gewalt aus unserem Land vertreiben.“

Frankreich wird seit Jahren von islamistischen Anschlägen erschüttert – dabei starben mehr als 250 Menschen. Daher ist die Terrorgefahr fast ständig im Bewusstsein der Menschen. Erst vor einigen Wochen hatte es vor dem ehemaligen Redaktionsgebäudes des Satiremagazins „Charlie Hebdo“ eine Messerattacke gegeben.