Colombo : Sri Lanka lässt Mitarbeiterin der Schweizer Botschaft festnehmen

Aktualisiert am

Eine Mitarbeiterin der Schweizer Botschaft zeigt ein Verbrechen an – wenig später wird sie selbst festgenommen. Der Fall könnte Verbindungen bis in die hohe Politik Sri Lankas haben.

Die Behörden in Sri Lanka haben eine einheimische Mitarbeiterin der Schweizer Botschaft festnehmen lassen. Wie die Staatsanwaltschaft in Colombo am Montag mitteilte, wird der Frau zum Vorwurf gemacht, sie habe „falsches Zeugnis abgelegt“ und „Unzuverlässigkeit gegenüber der Regierung“ gezeigt.

Die Schweizer Botschaft hatte mitgeteilt, die Mitarbeiterin sei am 25. November von unbekannten Angreifern entführt und sexuell belästigt worden. Bislang zogen die Schweizer Behörden die Aussagen der Mitarbeiterin nicht in Zweifel. Sie soll laut Medienberichten zur Herausgabe von Mobilfunkdaten von Bürgern Sri Lankas gezwungen worden sein, die kürzlich in der Schweiz Asylanträge gestellt hatten.

Überfall mit hohen Querverbindungen

Bern kritisierte die Festnahme und forderte Beweise für die Anschuldigungen gegen die Frau. Das Schweizer Außenministerium kritisierte zudem, dass die Frau trotz ihres schlechten Gesundheitszustand binnen drei Tagen insgesamt 30 Stunden lang befragt worden sei.

Der Überfall auf die Angestellte ereignete sich Medienberichten zufolge einen Tag nach einem Asylantrag eines hochrangigen Mitarbeiters der Polizei Sri Lankas bei den Schweizer Behörden. Nachdem der srilankische Kriminalinspektor Nishantha Silva am 24. November aus dem Land flüchtete, wies die Regierung die Grenzbehörden an, jede weitere Flucht eines Polizisten zu verhindern.

Der Überfall auf die Botschaftsmitarbeiterin könnte Querverbindungen in die hohe Politik Sri Lankas haben. Im November konsolidierten der neue Präsident Gotabaya Rajapaksa und sein älterer Bruder Mahinda ihre Macht. Die Justizbehörden stellten die Korruptionsermittlungen gegen den 70-jährigen Staatschef unter Hinweis auf seine neu gewonnene Immunität ein. Gotabaya Rajapaksa vereidigte kurz darauf seinen 74-jährigen Bruder Mahinda als Regierungschef. Polizeiinspektor Nishantha Silva hatte sich in der Vergangenheit an Untersuchungen zum Verhalten von Angehörigen der Rajapaksa-Familie beteiligt.