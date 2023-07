Petey genoss die Landpartie in vollen Zügen. Er spielte unentwegt mit Bodie. Beide verstanden sich blendend: „Bo­die zeigte Petey, was es bedeutet, ein echter Farmhund zu sein. Ohne Leine. Freiheit!“ schrieben Clarence Thomas und seine Frau Virginia, genannt „Ginni“, 2015 nach einem gemeinsamen Trip nach Montana in einem Brief an Freunde. Nicht nur ihrem Hund Petey, auch dem Ehepaar selbst gefiel der Ausflug. David und Peggy Sokol hätten beide auf ihre Ranch eingeladen und ihnen den nahen Yellowstone-Park gezeigt, schrieb das Ehepaar Thomas den Freunden begeistert weiter. Die Reise sei für alle „der reinste Himmel“ gewesen.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge



Thomas, das dienstälteste Mitglied des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten, hatte Sokol über die Horatio Alger Association kennengelernt, einen exklusiven Zirkel, der den Verfassungsrichter kurz nach dessen umstrittener Bestä­tigung durch den Senat 1991 aufgenom­men hatte. Sokol ist ein amerikanischer Investor und Multimillionär. Einige Zeit galt er als gesetzter Nachfolger des Finanzmagnaten Warren Buffett in dessen Imperium. Sokol nennt Thomas einen „engen persönlichen Freund“.