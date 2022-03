Besuch in Washington : Lambrecht lobt Bidens Führungsrolle

Verteidigungsministerin Lambrecht will in Washington eine Botschaft vermitteln: Deutschland sei in der neuen Realität angekommen, sagt sie. Dass Berlin nicht mehr das sicherheitspolitische Problemkind ist, hilft ihr.

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht und ihr amerikanischer Gegenüber Lloyd Austin am Mittwoch in Washington Bild: dpa

Christine Lambrecht hat sich Zeit gelassen. Beim Antrittsbesuch in Washington muss sich die deutsche Verteidigungsministerin nicht mehr vorstellen. Lloyd Austin hat sie krisenbedingt inzwischen mehrmals in Brüssel getroffen. Bei ihrem Gespräch am Mittwoch im Pentagon konnten beide also ohne große Formalien das weitere Vorgehen in Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine abstimmen. Dass die Bundesregierung dabei nicht mehr in der Rolle des westlichen Problemfalls auftritt, kam der Ministerin entgegen.

Schon am Dienstag hatte sie in einer Rede beim Atlantic Council die sicherheitspolitische „Zeitenwende“ bekräftigt. „Deutschland ist in der neuen Realität angekommen und stellt sich den Folgen“, sagte sie. Berlin werde die Planungsziele der NATO erreichen – „und zwar schneller als versprochen“. So werde man die bereits geplante Heeresdivision zwei Jahre vor der Zeit, also schon 2025, einsatzbereit melden.

Sie verwies auf das geplante Sondervermögen für die Bundeswehr von 100 Milliarden Euro und die Ankündigung von Kanzler Olaf Scholz, Berlin werde künftig das Zwei-Prozent-Ziel der NATO einhalten. Die Sozialdemokratin hob freilich hervor, dass es keine Militarisierung deutscher Politik geben werde: „Niemals werden wir uns Alleingänge anmaßen. Immer werden wir eng eingebunden bleiben in die Europäische Union, in die NATO, in die Vereinte Nationen“, sagte sie. Weiter brauche Europa die Vereinigten Staaten als Freund und als Verbündeten.

Zweit- oder drittgrößter Waffenlieferant der Ukraine

Zu einem Eckpfeiler des Bündnisses – der nuklearen Teilhabe – hatte sich die neue Bundesregierung schon vor der russischen Invasion bekannt. So dürfte es in dem Gespräch mit Austin auch um die Entscheidung Lambrechts von Mitte März gegangen sein, die Luftwaffe mit dem Tarnkappen-Kampfflugzeug F-35 des Herstellers Lockheed Martin auszurüsten. Diese sollen die alte Tornado-Flotte ersetzen und die nukleare Teilhabe sichern. Langfristig setzt Berlin mit Paris und Madrid auf das FCAS-Projekt (Future Combat Air System). Da die zu dem System gehörenden Flugzeuge erst von 2040 an zur Verfügung stehen, war die Entscheidung nötig, F-35-Flugzeuge zu beschaffen. Die Tornado-Flotte kann nicht mehr so lang in Betrieb gehalten werden.

In der Rede beim Atlantic Council lobte Lambrecht die Führungsrolle Präsident Joe Bidens. „Alle Versuche des russischen Präsidenten Wladimir Putin, den Westen zu spalten, seien gescheitert“, sagte sie. „Und wenn wir heute sehen, dass Putins Pläne nicht aufgehen, dann verdanken wir das auch und gerade dieser großen Einigkeit.“ Wie der Westen auf die russische Aggression reagiere, werde in Peking genauso intensiv studiert wie in Teheran oder Pjöngjang.

Man habe an all diesen Orten genau wahrgenommen, dass der Westen nicht so zerstritten, schwach und hilflos sei, wie mancher vermutet oder sogar gehofft habe. Zur sicherheitspolitischen Kehrtwende zählt auch die Entscheidung, Waffen an Kiew zu liefern. Lambrecht sagte: „In Bezug auf die Ukraine ist Deutschland, glaube ich, inzwischen der zweitgrößte Waffenlieferant, ohne das jetzt genauer zu beziffern.“

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte am Mittwoch in Berlin, Deutschland gehöre auf jeden Fall zu den ersten Drei unter den Waffenlieferanten an die Ukraine. Bei der Einstufung kommt es darauf an, welche Kategorien zugrunde gelegt werden. Gehe man von der „Tonnage“, also dem Gewicht aus, dann liege Deutschland auf dem zweiten Platz. Dem Wert der gelieferten Waffen nach auf dem dritten. Das könne sich aber schnell verändern. Genauere Angaben zu den Details der Waffenlieferungen wollte er nicht machen.