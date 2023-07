Aktualisiert am

Der Konflikt schwelt schon lang, nun erreicht er eine neue Stufe. Der CSU-Politiker Schmidt will bosnische Beamte, die seine Dekrete ignorieren, verhaften lassen.

Christian Schmidt, der Hohe Repräsentant für Bosnien-Hercegovina, am 1. Juli 2023 in Sarajevo. Bild: EPA

Der mit umfangreichen Vollmachten ausgestattete Hohe Repräsentant der Staatengemeinschaft ­ in Bosnien-Hercegovina, Christian Schmidt (CSU), hat bosnischen Beamten, die seine Dekrete missachten, bis zu fünf Jahre Haft angedroht. Ein entsprechendes Dekret, das umgehend Gesetzeskraft erlangte, erließ Schmidt am Samstag. Anlass für Schmidts jüngsten Vorstoß ist ein Gesetz, welches das Parlament der bosnischen Serbenrepublik (RS) am Donnerstag vergangener Woche verabschiedet hatte.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien.



Demnach sollen Entscheidungen und Urteile des gesamtstaatlichen Verfassungsgerichts auf dem Territorium der RS keine Gültigkeit mehr haben. Zusätzlich hatte das Parlament der Serbenrepublik angekündigt, dass Beamte, die sich an dieses Gesetz nicht halten, mit Strafen zu rechnen hätten, die noch festgelegt werden sollen.