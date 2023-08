Christian Lindner ist das erste Mal seit Kriegsausbruch in Kiew und unterstreicht die anhaltende Unterstützung Deutschlands für die Ukraine. Das Land sei in den Haushaltsplanungen „fest eingeplant“.

Christian Lindner und der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal am Montag in Kiew Bild: Reuters

Vor Kiew blühen gerade die Sonnenblumenfelder unter blauem Himmel. Daran vorbei fahren die Züge von weit her in die Stadt. So auch der Sonderzug aus Polen, mit dem Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) am Montagmorgen einfuhr.

Friederike Haupt Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Der Politiker kam bloß für zwölf Stunden, schon am Abend musste er wieder zurück. Doch zwölf Stunden reichten für einige politische Gespräche und das Zeichen, das Lindner setzen wollte: „Hier werden auch unsere Werte verteidigt“, sagte er, kaum dass er aus dem Zug gestiegen war. Darum sei es für Deutschland „nicht nur ein Anliegen der Mitmenschlichkeit und Solidarität“, die Ukraine zu unterstützen, sondern auch „in unserem ureigenen staatspolitischen Interesse“. In seinen Gesprächen in Kiew werde er ein weiteres Mal unterstreichen, dass Deutschland an der Seite der Ukraine stehe, „Schulter an Schulter“. Es sei ein „bedeutender Tag“.