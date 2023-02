Am Freitagmorgen ist Christian Lindner wieder der Mann, den die Deutschen kennen. Er sitzt im Finanzministerium von Ghana, wo er sich eben mit seinem Amtskollegen Ken Ofori-Atta ausgetauscht hat. Und jetzt erklärt er im klassischen Lindner-Ton – ein bisschen so, als würde es in der Leitung der Zuhörer rauschen, weswegen man besonders klar und deutlich sprechen muss –, dass Deutschland ein „vitales Interesse an der Stabilität Westafrikas“ habe. Ghanas Verschuldungsproblematik sei massiv, doch es ge­be Hoffnung. Das ist Lindner, der Bundesfinanzminister.

Friederike Haupt Politische Korrespondentin in Berlin.

Der hat zu diesem Zeitpunkt allerdings abenteuerliche vierzig Stunden hinter sich. Ein Kurztrip nach Afrika, zwei Tage für zwei Länder, Mali und Ghana. Und ein besonderes Reiseprogramm. Es klingt, als reise da ein Superminister, zuständig für Auswärtiges, Verteidigung, Wirtschaft – und Finanzen sowieso. Ei­ner, der auch fern der Heimat allen etwas zu sagen hat: Kreativen und Putschisten, Soldaten und Bankern, Präsidenten wie Studenten. All jene nämlich trifft der Bundesfinanzminister.