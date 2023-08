Der Bundesfinanzminister war am Montag zu einem Kurzbesuch in der Ukraine. Er versprach weitere Hilfen – und wollte wissen, wie der Alltag in der ukrainischen Hauptstadt ist. Was hat er gesehen?

Gesichter der Gefallenen: Der stellvertretende ukrainische Verteidigungsminister Andrij Schewtschenko und Lindner am Michaelskloster in Kiew am Montag Bild: dpa

Es ist abends kurz nach zehn, als ein Sonderzug der ukrainischen Eisenbahn Kurs auf Kiew nimmt. An Bord: Bundesfinanzminister Christian Lindner. Gerade noch klopften polnische Kontrolleure an die Tür jedes Abteils, Kontrolle, Pässe bitte. Jetzt kommen ukrainische Kontrolleure, noch mal Pässe, bitte. Dann sind sie weg. Schwer rattern die Räder auf den Schienen, vor dem Fenster schwarze Bäume im Dunkeln, Grillenzirpen mischt sich in den Fahrtwind, der durchs gekippte Oberlicht strömt. Leise singt eine Frau auf Ukrainisch, ihre Stimme kommt aus dem Kämmerchen der Schaffnerinnen.

Friederike Haupt Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Minister reisen selten so. Meist bringen Limousinen oder Flugzeuge sie an ihr Ziel. Auch Lindner wurde an diesem Tag schon chauffiert, zum Berliner Flughafen, und geflogen, ins östliche Polen. Doch von dort muss er im Zug weiter, so wie viele andere Politiker, die in die Ukraine gereist sind, seit dort Krieg herrscht. Eine kleine Galerie mit ihren Bildern hängt im Zug auf dem Gang, Titel: „Iron Diplomacy“, darunter die Erklärung: „Mehr als dreihundert Delegationen sicher in der Hauptstadt der Tapferkeit abgeliefert“. Ein paar Meter weiter ein kleines Plakat, gelbe Schrift auf blauem Grund: „Tapferkeit liegt in unserer DNA“. Die Zuckerwürfel, die es frühmorgens zum Pappbecherkaffee gibt, sind in blaues und gelbes Papier gehüllt. Kein normaler Zug, keine normale Reise.