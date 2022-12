Aktualisiert am

Christen in Jerusalem : Wo auch ein Weihnachtsbaum politisch ist

Viele Christen in Jerusalem klagen über Schikanen und Übergriffe durch Siedleraktivisten. Manche befürchten sogar einen Plan, sie aus der heiligen Stadt zu vertreiben.

Amerikanische Weihnachtslieder plärren den Passanten auf dem Platz am Jaffa-Tor entgegen. Es ist der Vorabend des Schabbats am vierten Adventswochenende. Unter die Touristen mischen sich Juden, die vom Gebet an der Klagemauer kommen. Einige gucken interessiert, andere ignorieren das Spektakel, das sich vor dem großen Gebäude zur Rechten des Stadttors entfaltet. Dort blinkt und leuchtet es, Glühwein und Plätzchen werden verteilt. Und dann trommelt und dudelt es auch noch. Zwei christliche Pfadfindergruppen ziehen unter großem Getöse ein. Sie bereiten dem ranghöchsten christlichen Würdenträger der Stadt den Weg: Theophilos III., dem griechisch-orthodoxen Patriarchen von Jerusalem, ganz Palästina und Israel.

Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika.

Der 70 Jahre alte Kirchenführer ist die paar Hundert Meter von seiner Residenz gekommen, um einen Weihnachtsbaum zu entzünden. In Israel und Palästina gibt es jedoch wenige Dinge, die nicht Teil des größeren Konflikts sind, und so handelt es sich auch hierbei im Grunde um eine politische Demonstration.