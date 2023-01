Indiens Christen in Bedrängnis : Als die Marienfigur entzweibricht

Christen an Weihnachten in Chennai (Symbolbild) Bild: AFP

Der Mob nähert sich der Kirche in den Mittagsstunden. Die Angreifer tragen Stöcke über den Schultern. Es sind Männer mit Schals um den Hals und Frauen in bunten Saris. Sie eilen auf das Gotteshaus einer örtlichen katholischen Gemeinde in Indien zu. Die Attacke wird teilweise auf Vi­deos festgehalten, die Journalisten über die sozialen Medien weiterverbreiten. Die Menschen recken die Stöcke und beginnen, vor dem Ge­bäude auf Gegenstände einzuschlagen. Auf einem Video hämmert ein Mann mit einem Holzbrett auf eine Marienfigur ein. Die Statue, die auf einem Sockel vor einer Art Grottenmauer steht, bricht schon beim zweiten Schlag oberhalb der Hüfte entzwei. Bei jedem weiteren Schlag fliegen Splitter umher, und es rieselt Tonstaub herab.

Den Behörden zufolge werden bei dem Angriff auf die Herz-Jesu-Kirche im Bezirk Narayanpur am Montag mehrere Menschen verletzt, da­runter auch einige Polizisten. Der Bezirk liegt im zentralindischen Bundesstaat Chhattisgarh. „Wir hatten an sie appelliert, friedlich zu protestieren. Aber einige entschieden sich für Gewalt und griffen die Kirche an“, sagte der Polizeichef Sadanand Kumar später in einem Krankenhaus. Er selbst sei mit einem Schlag von hinten auf den Kopf verletzt worden. Die Schlacht mit der Polizei lässt sich ebenfalls in einem Video verfolgen. Die Polizisten gehen mit Stockhieben gegen den Mob vor. Ein Beamter hält sich den blutigen Kopf.