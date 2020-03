Anschlag von Christchurch : Attentäter gesteht Mord in 51 Fällen

Niemand weiß, was den Sinneswandel des 29 Jahre alten Attentäters von Christchurch ausgelöst hat. Doch etwa ein Jahr nach dem Anschlag auf zwei Moscheen in der neuseeländischen Stadt hat sich der rechtsextreme Terrorist Brenton Tarrant überraschend doch schuldig bekannt. Dem Australier wurden Mord in 51 Fällen, versuchter Mord in 40 Fällen und Terrorismus vorgeworfen. Noch im Juni vergangenen Jahres hatte er alles abgestritten. Über die Videoverbindung, mit der sein Bild am Donnerstag in den Gerichtssaal übertragen wurde, zeigte er sich wortkarg und ohne sichtbare Gefühlsregungen. Nur erheblich schmaler als vor einem Jahr sah der ehemalige Fitnesstrainer Brenton Tarrant in seinem grauen Gefängnispullover aus.

Anders als man annehmen könnte, hatte es mit dem Coronavirus nichts zu tun, dass der Angeklagte per Video zugeschaltet war. Tarrant sitzt im Hochsicherheitstrakt der Haftanstalt Paremoremo in Auckland, knapp tausend Kilometer von dem Gericht in Christchurch entfernt. Dass das Verfahren nun plötzlich in so kurzer Zeit über die Bühne gegangen ist, hat dann aber doch etwas mit den Veränderungen in Zeiten der Pandemie zu tun. Erst am Dienstag hatte Tarrant seine Anwälte über die Absicht in Kenntnis gesetzt, die Taten nun doch in vollem Umfang gestehen zu wollen. Da in Neuseeland von Donnerstag an wegen des Coronavirus eine strenge Ausgangssperre gilt, hatte sich der zuständige Richter Cameron Mander entschieden, die Anhörung so schnell wie möglich anzusetzen. Der Richter wollte den zu erwartenden Verzögerungen durch die sich verschlimmernde Pandemie zuvorkommen.