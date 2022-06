Vertraute von Kim Jong-un : Nordkorea ernennt Choe Son Hui zur Außenministerin

Beziehung zum Altkanzler : So eng waren Gerhard Schröder und die SPD

Plötzlich will in der SPD kaum jemand mehr etwas mit Altkanzler Gerhard Schröder zu tun haben. Sogar rausschmeißen will man ihn. Dabei hat man sich in der Partei viele Jahre nicht sonderlich an seinen Russlandgeschäften gestört. Man fand sogar: „Da ist Schröder rehabilitiert.“