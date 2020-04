Totengedenken in China : Die Ahnen per Livestream ehren

Mitglieder der chinesischen Führung verneigen sich am Samstag im Gedenken an die im Kampf gegen das Coronavirus Verstorbenen. Bild: Reuters

Der Eingang zum Wan’an-Friedhof im Osten Pekings gleicht der Notaufnahme eines Krankenhauses. Überall stehen Helfer in weißen Schutzanzügen. Sogar ihre Schuhe und ihre Haare haben sie abgedeckt. Es ist Qingming, das chinesische Ahnenfest, einer der wichtigsten Feiertage im traditionellen Kalender. In diesem Jahr findet es unter erschwerten Bedingungen statt. Damit es nicht zu Menschenaufläufen kommt, haben die Behörden in vielen Städten den Zugang zu den Friedhöfen stark begrenzt. Hinein kommt nur, wer sich angemeldet hat. Schon Tage im Voraus waren die Plätze ausgebucht. Manche haben sich damit beholfen, am Straßenrand einen Batzen Totengeld für die Ahnen im Jenseits zu verbrennen.

Für andere, die aus Angst vor dem Coronavirus den Weg zu den Gräbern scheuen, haben Bestattungsunternehmen einen Online-Service eingerichtet. Helfer in weißer Schutzkleidung bieten an, im Auftrag von Angehören ein Grab zu fegen, Blumen niederzulegen und einen Livestream davon ins Internet zu stellen. „Für mich kam das nicht in Frage“, sagt eine ältere Dame, die mit Eimer, Besen und Blumen vor dem Wan’an-Friedhof steht. „Ich muss das Grab meines Bruders mit eigenen Händen berühren.“ Dicht an dicht parken die Autos vor dem Friedhof. Nach mehr als zwei Monaten Trübsal und Selbstisolation nutzen viele Pekinger den Feiertag und das schöne Wetter, um ins Freie zu kommen. Die Sehnsucht nach Normalität ist allenthalben zu spüren. Doch die Behörden lockern die Zügel nur ganz allmählich und ziehen sie dann wieder an.