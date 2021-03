Aktualisiert am

Chinesischer Kurierfahrer : In der Zelle wegen zu vieler Likes

In China kämpft ein Kurierfahrer für gerechtere Bezahlung und gegen die harten Arbeitsbedingungen in der Branche. Jetzt wurde er verhaftet – aber das Thema hat selbst den Volkskongress schon beschäftigt.

Ein Kurierfahrer für einen Essenslieferdienst in Peking Mitte Januar Bild: AP

Als ich Chen Guojiang zuletzt in Peking sah, hatte er ein paar seiner Kollegen eingeladen, damit sie über ihre Arbeit erzählen konnten. Leute zusammenbringen und ihre Anliegen in die Öffentlichkeit tragen, das konnte er gut. Chen kämpfte für eine gerechte Bezahlung der Kurierfahrer, die in Chinas Großstädten millionenfach auf Scootern unterwegs sind, um den Besserverdienenden ihren Kaffee und ihr Mittagessen ins Büro zu bringen.

Nun hat sein Aktivismus ihn ins Gefängnis gebracht. Chens Vater rief am Montag im Internet zu Spenden für Anwaltskosten auf. Die Polizei habe auf Anfrage bestätigt, dass Chen vor drei Wochen festgenommen wurde. Ein offizielles Schreiben habe die Familie aber bis heute nicht erhalten, schrieb der Vater. Einige Stunden später wurde die Mitteilung von der Zensur gelöscht.