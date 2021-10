Scharfe Reaktion aus Taipeh : Dutzende Chinesische Kampfflugzeuge provozieren Taiwan

Am Freitag und Samstag sind laut taiwanesischen Angaben Dutzende chinesische Kampfflugzeuge in die Luftverteidigungszone Taiwans eingedrungen. Ministerpräsident Su spricht von „militärischen Aggressionen“.

Taiwans Ministerpräsident Su Tseng-chang erhebt nach der bislang schwerwiegendsten Verletzung der Luftverteidigungszone seines Landes heftige Vorwürfe gegen den Nachbarstaat. „China betreibt mutwillig militärische Aggressionen und beschädigt den Frieden in der Region“, sagte Su am Samstag vor Journalisten.

Am Freitag waren chinesische Kampfflugzeuge in zwei Wellen in die Luftverteidigungszone Taiwans eingedrungen. 25 Maschinen hatten nach Angaben aus Taipeh Kurs auf die Insel Pratas genommen, 13 Flugzeuge überflogen den Bashi-Kanal, der Taiwan von den Philippinen trennt.

Ein so großes Aufgebot an eindringenden chinesischen Maschinen hat es nach Angaben aus Taiwan bislang noch nie gegeben. Taiwanesische Abfangjäger waren aufgestiegen, um die chinesischen Flugzeuge abzudrängen. Auch am Samstag kam es zu Zwischenfällen, 20 chinesische Maschinen flogen wieder Pratas an.

China hat in der Vergangenheit den Druck auf Taiwan erhöht, um es zur Anerkennung der chinesischen Souveränität zu zwingen. Taiwan erklärt dagegen, es sei ein unabhängiger Staat und werde Freiheit und Demokratie verteidigen. Zu den wichtigsten Unterstützern Taiwans zählen die Vereinigten Staaten.