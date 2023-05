China schickt sein elftes bemanntes Raumschiff ins All. Bis 2030 will Peking einen eigenen Taikonauten auf dem Mond haben. Die amerikanische Weltraumbehörde NASA warnt vor chinesischen Ansprüchen auf Mondgebiete.

Als das Raumschiff 'Shenzou 16' am Dienstag vom Weltraumbahnhof Jiuquan am Rande der Wüste Gobi abhob, folgte der Start einen Tag auf Chinas Ankündigung, bis 2030 einen eigenen Taikonauten auf den Mond zu bringen. Dies ist der elfte bemannte Weltraumflug Chinas, das seit 2003 als drittes Land Raumfahrer mit eigenen Mitteln ins All bringen kann. Ziel ist die Raumstation Tiangong („Himmelspalast“), die mittlerweile voll in Betrieb ist.

Jochen Stahnke Politischer Korrespondent für China, Taiwan und Nordkorea mit Sitz in Peking.



Zur dreiköpfigen Besatzung gehört erstmals ein ziviler Astronaut, der zumindest nach offiziellen Angaben nicht wie bisher alle anderen chinesischen Raumfahrer aus den Rängen der Volksbefreiungsarmee stammt. Gui Haichiao, der zuvor an der auf Luft- und Raumfahrt spezialisierten Beihang-Universität arbeitete, fliegt als Nutzlastspezialist mit ins All. Die Mission soll fünf Monate dauern und insbesondere auf Experimente mit Nutzlasten zielen, gaben die Staatsmedien bekannt.

Xi Jinping: China soll „große Weltraummacht“ werden

Der stellvertretende Direktor der chinesischen Raumfahrtbehörde Lin Xiqiang hatte am Montag angekündigt, noch vor dem Jahr 2030 eine bemannte Mission auf den Mond zu schicken. China bereite sich auf einen „kurzen Aufenthalt auf der Mondoberfläche und eine gemeinsame Erkundung durch Menschen und Roboter“ vor, sagte Lin. Das entsprechende Programm habe bereits begonnen. Ein Zeitplan von zwei bemannten Missionen pro Jahr sei dabei „ausreichend für die Verwirklichung unserer Ziele“, so Lin, der dazu keine genaueren Angaben machte.

Dies gilt auch als chinesische Reaktion auf die Ankündigung der Vereinigten Staaten, bis Ende 2025 und damit erstmals seit den siebziger Jahren wieder einen Astronauten auf den Mond zu schicken. Im Januar hatte der Leiter der amerikanischen Weltraumbehörde NASA, Bill Nelson, davor gewarnt, dass China „unter dem Deckmantel der wissenschaftlichen Forschung" Anspruch auf Mondgebiete erheben könnte.

Staats- und Parteichef Xi Jinping hat das Ziel ausgegeben, dass China zu einer „großen Weltraummacht“ werde. Vor vier Jahren hatte China als erstes Land überhaupt ein Gefährt auf der Rückseite des Mondes gelandet. Das Pentagon warnte 2022 in einem Bericht davor, dass China die amerikanischen Fähigkeiten im Weltall bis zum Jahr 2045 übertrumpfen könnte. Amerika schließt eine Zusammenarbeit der NASA mit China aus. Peking wiederum arbeitet seit einigen Jahren auch in diesem Bereich enger mit Russland zusammen.

Während der Shenzhou-16-Mission soll es jetzt zwei Andock- und Abflugvorgänge geben. Für einige Tage wird sich der Aufenthalt der Raumfahrer mit dem der drei Astronauten überschneiden, die sich seit einem halben Jahr an Bord der Tiangong-Station befinden und dann zur Erde zurückkehren werden. Zudem soll es ein Andocken und einen Abflug des Tianzhou-5-Frachters sowie später das Andocken des bemannten Raumschiffs „Shenzhou 17“ geben. Das wäre dann der zweite bemannte chinesische Raumflug in diesem Jahr.

Die von der Volksbefreiungsarmee betriebene Tiangong-Station war vor zwei Jahren ins All gebracht und im vergangenen November um ein drittes Modul erweitert worden. Ein viertes soll demnächst folgen.