Chinas Tests an Menschen : Wettlauf um den Corona-Impfstoff

China lässt zwei weitere Präparate für Tests am Menschen zu. Damit sind chinesische Unternehmen und Forschungslabors an drei von fünf klinischen Testreihen zur Entwicklung eines potentiellen Impfstoffes gegen Sars-Cov-2 beteiligt.

Ein Mitarbeiter arbeitet in Peking an einer Impfstoff-Produktionsanlage der China National Pharmaceutical Group. Bild: dpa

China „werde nicht langsamer als andere Länder sein“, wenn es darum gehe, einen Impfstoff gegen das neue Coronavirus zu entwickeln, hatte ein Mitglied der Chinesischen Akademie der Wissenschaften schon vor einem Monat verkündet. Mehr als tausend chinesische Wissenschaftler sind allein mit dieser Aufgabe betraut, darunter auch Mediziner der Volksbefreiungsarmee. Im globalen Wettrennen um den ersten wirksamen Impfstoff geht es um Renommee und viel Geld.

Am Dienstag verkündete China einen ersten Schritt in Richtung Ziellinie: Die Behörden ließen zwei potentielle Impfstoffe zur Bekämpfung des Coronavirus für Tests am Menschen zu. Das eine Präparat wurde vom Forschungslabor Wuhan Institute of Virology gemeinsam mit dem staatlichen Unternehmen Sinopharm mit Staatshilfen entwickelt. Es soll 1396 Testpersonen verabreicht werden, die sich nicht mit dem Virus infiziert haben. Nach Regierungsangaben werden die ersten zwei der drei erforderlichen Testphasen bis November 2021 beendet sein.

An der Entwicklung des zweiten Präparats ist eine Tochterfirma des Unternehmens Sinovac Biotech beteiligt, das an der amerikanischen Nasdaq gelistet ist. Seit Anfang März wurde das Produkt nach Angaben des Unternehmens an Tieren getestet. Die Entwicklung dauerte etwas mehr als einen Monat.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation wird weltweit an rund 70 potentiellen Impfstoffen geforscht. Drei davon werden bereits klinisch getestet, zwei davon in den Vereinigten Staaten und einer in China.

Chinas am weitesten fortgeschrittenes Impfprojekt läuft unter Führung des Militärs in Kooperation mit dem Unternehmen CanSino Bio, das an der Hongkonger Börse gelistet ist. Es ging vergangene Woche in die zweite Phase der klinischen Tests.

Ein führendes Mitglied der Chinesischen Akademie für Ingenieurwesen dämpfte allerdings die Erwartungen. Einschränkungen des Lebens wie das Verbot von Massenveranstaltungen werde es wohl noch ein bis zwei Jahre geben müssen, sagte Zhang Boli, der Präsident der Tianjin-Universität für Traditionelle Chinesische Medizin ist.