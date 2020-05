Vorgehen gegen Aktivisten : Ist dies das Ende von Hongkong?

In den vergangenen Tagen hatte es noch so ausgesehen, als würde es in der diesjährigen Sitzung des Volkskongresses vor allem um Wirtschaft und Chinas Umgang mit Sars-CoV-2 gehen. Würde die Führung sich auf ein Wachstumsziel festlegen? Würde es in der Großen Halle des Volkes zum ersten Mal seit ihrer Eröffnung im Jahr 1959 „social distancing“ geben? Würde Xi Jinping eine Schutzmaske tragen? Das waren die Fragen, über die in Peking spekuliert wurde. Von Hongkong sprach niemand.

Doch dann wurde am Donnerstagabend, wie immer in letzter Minute, die Agenda der Sitzungswoche von Chinas Scheinparlament veröffentlicht. Punkt fünf: Beratungen über ein Sicherheitsgesetz für Hongkong, dessen Titel im Pekinger Parteijargon drei Zeilen lang ist. Noch immer blieb unklar, was genau das zu bedeuten hatte. Erst am Freitag, als der Text der Hongkong-Resolution verteilt wurde, den die gut 2900 Delegierten in der kommenden Woche zweifellos mit großer Mehrheit absegnen werden, wurde die Wucht der Entscheidung deutlich: In Artikel 4 der Resolution heißt es, dass „Sicherheitsorgane der Zentralregierung“, also die Polizei und die Staatssicherheit, in Hongkong „wenn nötig“ Zweigstellen eröffnen werden, um die nationale Sicherheit zu gewährleisten. Bislang ist offiziell allein die Hongkonger Polizei für die Abwehr innerer Gefahren zuständig. Damit stellt die Parteiführung in Peking klar, dass sie den Protesten in Hongkong nicht länger tatenlos zusehen wird.

„Abschreckende Wirkung auf das gesamte politische Leben“

Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam bezeichnete das Gesetz als „notwendig und dringend“. Es werde „legitime Rechte und Freiheiten“ nicht beeinträchtigen. Sie sicherte Peking ihre volle Unterstützung zu. In der Resolution wird der Ständige Ausschuss des Volkskongresses zur Ausarbeitung und Verabschiedung des Gesetzes ermächtigt. Damit wird einem Bericht der „Global Times“ zufolge innerhalb von maximal einem halben Jahr gerechnet. Das Gesetz soll „jede Handlung in Hongkong unter Strafe stellen, die das Land spaltet, die Staatsmacht untergräbt, terroristische Aktivitäten organisiert und durchführt“, zudem „Handlungen ausländischer Kräfte, die sich in die Hongkonger Angelegenheiten einmischen“.

Auf dieser Grundlage könne die Regierung Demonstrationen, Parteien, politische Aktivitäten und bestimmte Meinungen verbieten, sie könne ausländische politische Stiftungen oder Menschenrechtsorganisationen schließen und Kandidaten von Wahlen ausschließen, sagt der Politikwissenschaftler Jean-Pierre Cabestan von der Hongkong Baptist University. „Das Gesetz wird eine abschreckende Wirkung auf das gesamte politische Leben haben.“

Der Politikwissenschaftler Willy Lam von der Jamestown Foundation schätzt, dass es in den kommenden Tage „massive Proteste“ geben wird. Demokratieaktivisten haben zu Widerstand aufgerufen. Für Sonntag und Mittwoch sind Protestveranstaltungen geplant. Details nannten die Aktivisten nicht, denn die Einschränkungen der Versammlungsfreiheit wegen des Coronavirus gelten in Hongkong bis einschließlich 4. Juni. Das dürfte kein Zufall sein – an diesem Tag findet in Hongkong gewöhnlich die einzige Gedenkveranstaltung für die Opfer des Tiananmen-Massakers von 1989 auf chinesischem Boden statt.