Bei einem Moskau-Besuch will Chinas ranghöchster Außenpolitiker für eine angebliche neue Friedensinitiative zum Krieg in der Ukraine werben. In Russland heißt es, man habe „viel zu besprechen“.

Wang Yi am 20. Februar in Budapest Bild: Reuters

Kurz vor der Ankunft des amerikanischen Präsidenten Joe Biden in Kiew traf Xi Jinpings ranghöchster außenpolitischer Emis­sär, Wang Yi, laut russischen Me­dienberichten in Moskau ein. Dieses zeitliche Zusammentreffen mag man in China so nicht geplant haben. Der Zeitpunkt von Wang Yis Russlandbesuch dürfte dennoch kein Zufall sein: Kurz vor dem Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine sucht Peking neuerlich den symbolischen Schulterschluss mit Russland.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau.

Die Moskauer Zeitung „Kommersant“ schrieb schon am Sonntagabend, Wang Yi sei in Moskau angekommen, dem „finalen Punkt seiner Europatour“, die am Mittwoch ende. Dmitrij Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Pu­tin, blieb am Montag vage. „Wir schließen ein Treffen von Herrn Wang Yi mit dem Präsidenten nicht aus“, sagte Peskow. „Er wird wirklich in Moskau sein.“ Peskow fügte hinzu, dass die russisch-chinesischen Beziehungen viele Ebenen berührten, dass es viel zu besprechen gebe und die Tagesordnung klar sei. Bis Montagabend fehlten aber Bilder Wang Yis aus Russland.