Chinas Regierung : Xi Jinping wird zum „Steuermann“

Xi Jinping hat einen neuen Titel, der bisher nur dem Republikgründer Mao Tse-tung vorbehalten war: Steuermann. Verliehen wurde er dem amtierenden Staats- und Parteichef am Freitag auf einer Pressekonferenz des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas. „Wenn wir entschlossen die Position von Generalsekretär Xi Jinping als Kern der Partei hochhalten (…), wird das große Steuerrad des Wiedererstarkens der chinesischen Nation einen Steuermann haben“, sagte Jiang Jinquan, der Leiter des Zentralen Politikforschungszentrums des Zentralkomitees. Die Pressekonferenz war Teil einer ausgefeilten Choreographie zur Inthronisation Xi Jinpings als unangefochtener Herrscher für die kommenden Jahre.

Am Donnerstag hatte das Zentralkomitee nach viertägigen Beratungen eine „Resolution über die großen Erfolge und historischen Erfahrungen“ der Partei verabschiedet. Ihre Bedeutung ergibt sich daraus, dass es seit Gründung der Partei erst zwei solche Resolutionen gab, zuletzt vor 40 Jahren. Der aktuelle Beschluss erhebt Xi Jinping nicht nur zum Begründer einer eigenen historischen Ära, sondern auch zum Vordenker einer eigenen „innovativen Philosophie“, die „einen neuen Durchbruch bei der Anpassung des Marxismus an den chinesischen Kontext darstellt“.

Wie immer, wenn die Partei etwas Wichtiges zu verkünden hat, geschieht das in mehreren Schritten. Am Donnerstag wurde die Resolution zwar verabschiedet, aber nicht veröffentlicht. Stattdessen gab es nur eine Vorschau in Form eines Kommuniqués. Am Freitag folgte die Pressekonferenz als eine Art Lesehilfe für die noch unveröffentlichte Resolution.

Chinas Selbstisolation in der Welt

Um Geschichte ging es dabei allerdings nur am Rande. Die Vertreter des Zentralkomitees buchstabierten die wichtigsten Eckpfeiler der Herrschaftsideologie Xi Jinpings aus. Der Systemwettbewerb mit dem Westen spielt darin eine wichtige Rolle. Westliche Demokratien seien „die Herrschaft des Kapitals und der Reichen“, sagte einer der Sprecher. Die Unzufriedenheit der Amerikaner mit ihrem System nehme zu, während die Zufriedenheit der Chinesen mit ihrer Regierung bei 98 Prozent liege.

Solche Aussagen zielen vor allem auf liberale Chinesen, die sich an westlichen Werten orientieren. Die Propaganda fällt insofern auf fruchtbaren Boden, als dass die amerikanische Corona-Politik und der Sturm auf das Kapitol dem Ruf der amerikanischen Demokratie in China geschadet haben.

Xi Jinping wird dagegen als jemand dargestellt, der das chinesische politische System dank seiner „außergewöhnlichen politischen Weisheit“ erfolgreich reformiert habe. Das Bedürfnis der Chinesen nach internationaler Anerkennung soll dadurch gestillt werden, dass China „glaubhafter, liebenswerter und respektabler dargestellt wird“. Die Formulierung stammt von Xi Jinping, beißt sich aber mit seiner Aufforderung an Chinas Diplomaten, keinem Kampf aus dem Weg zu gehen.

Im Ringen mit Amerika geht es nach den Worten des Zentralkomitees auch darum, „Chinas Einfluss auf den globalen Diskurs zu stärken“. Das umfasst Instrumente wie Desinformationskampagnen ebenso wie Bemühungen, Xi Jinpings „Philosophie“ in UN-Dokumenten zu verankern. Die ideologische Verhärtung, die sich nicht erst in der neuen Resolution zeigt, dürfte die Selbstisolation Chinas in der Welt beschleunigen.