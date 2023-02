Der französische Präsident Emmanuel Macron hat am Mittwoch den chinesischen obersten Außenpolitiker Wang Yi im Elysée-Palast empfangen. Bei dem Gespräch zur Mittagszeit ging es laut Elysée insbesondere um den Ukrainekrieg und dessen Folgen. Die Unterredung sei als Fortsetzung des Treffens zwischen Xi Jinping und Macron während des G-20-Gipfels in Bali zu verstehen, hieß es. Mitte November hatte Macron in Bali den chinesischen Präsidenten aufgefordert, „Wladimir Putin an den Verhandlungstisch zurückzubringen“. Macron sprach seinerzeit von einer europäischen Mittlerrolle.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris.



Der Austausch mit Wang, der Vorsitzender der außenpolitischen Kommission der Kommunistischen Partei Chinas ist, diente auch der Vorbereitung von Macrons Chinabesuch. Der Franzose will voraussichtlich kurz vor Ostern Peking und eine weitere chinesische Stadt besuchen. Die Reise ist vom bisherigen Direktor der Asien­abteilung im Außenministerium, Ber­trand Lortholaly, vorbereitet worden.

Der Diplomat wurde am Dienstag offiziell zum Nachfolger des nach Washington wechselnden Botschafters Laurent Bili in Peking ernannt. Frankreich sehe China als Verbündeten im Kampf gegen den Klimawandel, hieß es im Elysée. Macron reist Anfang März zum One Forest Summit nach Gabun und hofft auf chinesische Hilfe für den Schutz der Wälder.

Bei der Unterredung mit Wang, die hinter verschlossenen Türen stattfand, sollen auch bilaterale Themen angesprochen worden sein. Am Abend war ein Gespräch mit Außenministerin Catherine Colonna geplant. Wang, der früher selbst lange Außenminister war, reist von Paris weiter nach München, wo er eine Rede bei der Sicherheitskonferenz halten will. Es war noch unklar, ob es am Rande der Sicherheitskonferenz zu einem Treffen zwischen dem amerikanischen Außenminister Antony Blinken und Wang kommen sollte. Wang plant auch Italien, Ungarn und Russland zu besuchen. Er steht in der chinesischen Machthierarchie noch über dem eigentlichen Außenminister.