Chinas Null-Covid-Strategie : 13-Millionen-Stadt im Lockdown

Die zentralchinesische Stadt Xian hat ihre 13 Millionen Einwohner angewiesen, ihre Wohnungen nur noch mit Genehmigung zu verlassen, nachdem am Mittwoch 127 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden waren. Der Lockdown trat in der Nacht zum Donnerstag in Kraft. Aus jedem Haushalt dürfe nur eine Person alle zwei Tage das Haus verlassen, um Lebensmittel einzukaufen, sagte der stellvertretende Leiter der lokalen Seuchenschutzbehörde, Zhang Fenghu, am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. Ausnahmen gebe es für bestimmte Berufsgruppen und für medizinischen Notfälle. Die Coronafälle waren durch Massentests entdeckt worden. Diese waren angeordnet worden, nachdem es ab dem 9. Dezember einen kleinen Corona-Ausbruch gegeben hatte, der mit einem Einreisenden aus Pakistan in Verbindung gebracht wurde. Insgesamt beläuft sich die Zahl der Infektionen seit dem Beginn des Ausbruchs auf 234.

Alle Inlandsflüge am Flughafen von Xian seien bis auf Weiteres gestrichen worden, berichtete die chinesische Zeitung „The Paper“ am Donnerstag. Auch Fernbusse haben nach Angaben der lokalen Behörden ihren Betrieb eingestellt. Ein Verlassen der Stadt mit dem Zug sei nur noch mit Genehmigung möglich, die erteilt werde, wenn die Reise als notwendig erachtet werde. Auf Autobahnen finden ebenfalls Kontrollen statt. Autofahrer ohne die nötigen Dokumente werden zurückgeschickt. Im Fall von staatlichen Angestellten werden entsprechende Zertifikate vom Arbeitgeber ausgestellt.

Einer der größten Lockdowns des Jahres

Für alle anderen Einwohner sind die Nachbarschaftskomitees zuständig, die die unterste Ebene des Parteiapparats bilden. Ihr Einfluss ist während der Pandemie erheblich gewachsen. Städtische Angestellte aller Behörden wurden angewiesen, sich an der Präventionsarbeit zu beteiligen. Am Abend begann eine Kampagne, bei der alle Einwohner der Stadt in ihren Wohnanlagen auf das Coronavirus getestet werden sollen.

Die strikten Maßnahmen folgen Chinas Null-Covid-Politik. Wegen der außerhalb Chinas kursierenden Omikron-Variante wurden die Auflagen an Flughäfen, in Häfen und Quarantäneeinrichtungen zuletzt noch einmal verschärft. Das gilt nicht nur für den Personenverkehr, sondern auch für importierte Güter, die in China als potentielle Virusträger betrachtet werden. Innerhalb des Landes sind bislang nur einzelne Omikron-Fälle entdeckt worden.

Nach Angaben der Staats- und Parteimedien ist der Lockdown in Xian nach Zahl der betroffenen Einwohner einer der größten in diesem Jahr. Fachleute wurden mit der Begründung zitiert, dass die Infektionswege in Xian nicht vollständig nachvollziehbar seien und es mindestens drei Infektionsketten gebe. Ein weiterer Grund dürfte das Anfang Februar bevorstehende Neujahrsfest sein, an dem viele Chinesen zu ihren Familien nach Hause reisen, obwohl bereits zahlreiche lokale Behörden von solchen Reisen abgeraten haben. Die bevorstehenden Olympischen Winterspiele erhöhen zudem den politischen Druck auf die Verantwortlichen, den Ausbruch schnell in den Griff zu bekommen. In einigen anderen Provinzen wurden Personen, die in den vergangenen Tagen aus Xian angereist waren, aufgefordert, sich für 14 Tage in Quarantäne zu begeben.

Obwohl die Präventionsregeln in Xian Ausnahmen für medizinische Notfälle vorsehen, ist mindestens hundert Dialyse-Patienten in den vergangenen Tagen offenbar der Zugang zu lebensnotwendigen Behandlungen verwehrt worden. Das berichtet die chinesische Zeitschrift Caixin am Donnerstag. Einige der Betroffenen hätten seit sechs Tagen keine Blutwäsche mehr bekommen und litten unter ernst zu nehmenden Folgeerscheinungen. Ähnliche Fälle hatte es auch schon in der Stadt Lanzhou gegeben.