Xis dritte Amtszeit : Chinas neuer Kaiser

Als sich am Sonntagmittag die Tür zum Goldenen Saal in der Großen Halle des Volkes in Peking öffnete, waren alle Augen auf den Mann gerichtet, der hinter Xi Jinping den Raum betrat. Li Qiang. Ausgerechnet der Mann, der als Parteichef von Schanghai für den desaströsen zweimonatigen Lock­down der Finanzmetropole verantwortlich ist, steigt zur Nummer zwei in der Hierarchie der Kommunistischen Partei auf. Damit wird er im März voraussichtlich neuer Ministerpräsident.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei. Folgen Ich folge



Dass die Wahl auf ihn fiel, sagt viel aus über den Kurs, den China nun eingeschlagen hat. Von Li Qiang werden keine eigenen Impulse in der Wirtschaftspolitik erwartet, für die er als Ministerpräsident formell zuständig sein wird. Er dürfte als williger Helfer für Xi Jinpings Vision einer staatlich gelenkten Wirtschaftspolitik fungieren.

Im höchsten Führungsgremium des Landes, dem Ständigen Ausschuss des Po­litbüros, ist Xi jetzt nur noch von seinen Leuten umgeben. Keiner der mo­derateren und fachlich qualifizierteren Anwärter, deren Namen in den vergangenen Wochen kursiert waren, wurde be­rücksichtigt. Das wichtigste Auswahlkriterium war offensichtlich Loyalität ge­genüber dem Staats- und Parteichef. Das Beben an der Spitze hatte sich am Samstag schon angekündigt.

Alle fünf Jahre das gleiche Ritual

Ministerpräsident Li Keqiang und sein früherer Stellvertreter Wang Yang, der als sein potentieller Nachfolger gegolten hatte, schieden aus dem Zentralkomitee aus. Damit war klar, dass sie auch ihren Sitz in der Riege der sieben mächtigsten Männer Chinas verloren hatten. Das war bemerkenswert, weil sie die bisher geltende Al­tersschwelle von 68 Jahren noch nicht erreicht haben. Li Keqiang und Wang Yang standen für einen pragmatischen, wirtschaftsfreundlicheren Kurs. Sie sind nun Geschichte, auch wenn Li Keqiang noch bis März Ministerpräsident bleibt.

Dass Xi Jinping seine dritte Amtszeit bekommt, war seit Langem absehbar. Die Entscheidung markiert einen Wendepunkt in der Geschichte des Landes. Seine Vorgänger hatten die ungeschriebene Regel etabliert, dass der Parteichef seinen Posten nach zwei Amtszeiten an ei­nen Nachfolger übergibt. Damit wollten sie einen Rückfall in eine Ein-Mann-Tyrannei verhindern, wie das Land sie unter Mao erlebt hatte. Auch das Prinzip der kollektiven Führung und das Verbot des Personenkults dienten diesem Zweck. Xi Jinping hat all das abgeschafft.

Die Be­mühungen der vergangenen Jahrzehnte um eine Institutionalisierung von Kon­trollmechanismen erwiesen sich als zu schwach, um dem Machtwillen Xi Jinpings standzuhalten. Es ist sein Amt als KP-Generalsekretär, das ihn zum obersten Führer Chinas macht. Es wird er­wartet, dass er im März auch als Staatschef bestätigt wird. Der Posten hat aber nur zeremonielle Bedeutung. Xi Jinping braucht ihn vor allem, um bei Auslandsreisen mit dem vollen Zeremoniell eines Staatsbesuchs empfangen werden zu können.

Alle fünf Jahre vollzieht sich das Stühlerücken an der Parteispitze nach dem gleichen Ritual. Einen Tag nach dem Parteitag trat am Sonntag das neue Zentralkomitee zusammen und bestätigte die zuvor in Geheimverhandlungen ausgewählten 24 Mitglieder des Polit­büros. Aus ihren Reihen wurden die sieben führenden Köpfe rekrutiert. Das Ergebnis des Machtgeschachers erfuhr die Öffentlichkeit erst, als sich die Tür zum Goldenen Saal öffnete und die sieben Männer vor die Presse traten. Die Reihenfolge, in der sie auftraten, markierte ihren Rang in der Hierarchie. Wie immer stellten sich die Männer gleichmäßig verteilt auf der Bühne auf. Die entsprechenden Stellen waren auf dem Teppich mit kleinen roten Sternen markiert. Xi stellte seine „Genossen“ kurz vor. Die Männer verbeugten sich.