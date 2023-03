Aktualisiert am

Die Aussichten für die Weltwirtschaft sind aus Sicht des neuen chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang „nicht optimistisch“. China sehe viele Unsicherheitsfaktoren, Instabilität und unvorhersehbare Ereignisse, sagte der Regierungschef am Montag auf seiner ersten Pressekonferenz zum Abschluss der diesjährigen Jahrestagung des Volkskongresses in Peking. „Das Wirtschaftswachstum zu stabilisieren, ist eine herausfordernde Aufgabe, nicht nur für China, sondern für alle Länder in der Welt“, sagte Li. Es werde für China nicht leicht, wie geplant „rund fünf Prozent“ Wachstum zu erreichen.

Das Land müsse seine Innovationskapazitäten weiter ausbauen und sich auf eine hochwertige Entwicklung konzentrieren. Außerdem müsse China den Aufbau eines modernen Marktsystems beschleunigen. Die Entwicklung der Wirtschaft sei die grundlegende Lösung für die Schaffung von Arbeitsplätzen, erklärte er. China werde daher weiterhin eine Strategie verfolgen, bei der die Beschäftigung im Vordergrund stehe. Das Land werde „unbeirrt die Reformen und die Öffnung vertiefen.“

Li plädierte für einen Ausbau der Zusammenarbeit zwischen China und den USA. Eine Abkoppelung diene niemandem. In Wirtschaft und Handel seien die beiden größten Volkswirtschaften eng miteinander verbunden, wovon beide profitiert hätten. „China und die USA können und müssen zusammenarbeiten.“

Er wiederholte indirekt den Vorwurf von Staats- und Parteichef Xi Jinping, dass die USA einen Aufstieg Chinas in der Welt durch Eindämmung und Isolation verhindern wollten: „Einkreisung und Unterdrückung ist im Interesse von niemandem“, sagte Li. Anders als der Präsident und auch Außenminister Qin Gang im Laufe der Tagung schlug Li allerdings vergleichsweise versöhnliche Töne gegenüber den USA an.

Um Überraschungen zu vermeiden, war die Pressekonferenz sorgfältig orchestriert. Fragen müssen bei derartigen Veranstaltungen in China in der Regel vorher eingereicht und genehmigt werden. Trotzdem wurden erste Erkenntnisse über Lis Stil erhofft.

Xi will weiter aufrüsten

Nach den Worten des wiedergewählten Staatschefs Xi muss China in seine Sicherheit investieren, um zu einer „großen Mauer aus Stahl“ zu werden. „Sicherheit ist die Grundlage für Entwicklung, Stabilität ist die Voraussetzung für Wohlstand“, sagte Xi zum Abschluss der jährlichen Parlamentssitzung. In seiner ersten Rede in seiner dritten Amtszeit als Staatschef forderte er, dass China seine Fähigkeit zum Schutz der nationalen Sicherheit und zur Verwaltung der öffentlichen Sicherheit verbessern müsse.

China müsse zudem mehr Eigenständigkeit und Stärke in den Bereichen Wissenschaft und Technologie erlangen, erklärte Xi. Der Aufruf kommt vor dem Hintergrund, dass die USA China den Zugang zu Chipherstellungsanlagen und anderen Spitzentechnologien immer weiter versperren. In Bezug auf Taiwan, das China für sich beansprucht und das ein wichtiger Hersteller von Halbleitern ist, sagte Xi, China müsse sich Unabhängigkeits- und Abspaltungsbestrebungen sowie der Einmischung externer Kräfte widersetzen.

Es wird erwartet, dass die regierende Kommunistische Partei ihren Einfluss in Sicherheitsfragen ausbauen wird, nachdem Xi politische Schlüsselpositionen mit engen Vertrauten besetzte und damit seine Macht zementierte. Die Regierungsneubildung war die größte seit zehn Jahren.